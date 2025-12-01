炭火が香る熟成牛たんは必食！ 季節の小皿料理も豊富な、立ち寄りたくなる居酒屋（東京・高円寺）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は高円寺駅の近くにオープンした人気牛たん専門居酒屋の2号店。

たん焼きと小皿（東京・高円寺）

独自ルートで仕入れる牛たん 写真：お店から

2025年8月、高円寺駅から徒歩3分ほどの場所に、牛たん専門店「たん焼きと小皿」がオープンしました。オーナーの粕谷純氏は山形県出身。居酒屋で6年間の勤務経験を積んだ後、三鷹の人気焼鳥店「鶏や まると」で10年修業し、2019年に独立、「野方 たん純」を開業しました。牛たんに特化した料理の数々がたちまち評判を呼び、地元住民のみならず遠方の人も足を運ぶ人気店へと成長しました。その2号店となる「たん焼きと小皿」では、看板の本格牛たん料理に加え、季節の香りと遊び心を取り入れた創作小皿料理を楽しめます。

臨場感を楽しめるカウンター 写真：お店から

店先の大きな窓から温かな光がこぼれ、思わず足を止めたくなる外観。店内は和紙や木材、レンガを巧みに取り入れ、和の落ち着きとモダンさが同居する空間に仕上がっています。調理場を囲むようにL字に配置されたカウンター席では、炭火が立ちのぼる香りや焼き上がる音など臨場感たっぷり。グループ利用に最適なテーブル席も完備しており、一人でも仲間とでも過ごしやすい、居心地の良い雰囲気です。

熟成牛たん焼き 写真：お店から

まず味わってほしいのは、同店の代表格「熟成牛たん焼き」1,760円。独自ルートで仕入れた上質なたんを3日間じっくりと熟成し、炭火で焼き上げた逸品です。肉厚でありながら驚くほど柔らかく、ジューシーなうまみが魅力。自家製牛たん味噌を添えることで、奥行きのある味わいが完成します。

ネギバカたん塩 写真：お店から

そのほか、とろけるような「たんシチュー バケット付き」1,320円、低温調理でうまみを引き出した「カルパッチョ」1,320円、炭火で炙った牛たんにネギダレがどっさりのった「ネギバカたん塩」1,320円など、牛たんの魅力を引き出した多彩なメニューが並びます。

あて盛り5種 写真：お店から

さらに、旬の食材を使った小皿料理のラインアップも魅力。「焼茄子の茄子ムース和え」550円、「炙り秋刀魚の薬味和え」450円、「新れんこんと熟成豚のキンピラ」660円など、季節感あふれるメニューを豊富に用意。これらを少しずつ楽しめる「あて盛り5種」1,870円は、実際には7〜8種が並ぶこともあるという、訪れたらぜひ頼みたい一皿。お酒との相性も抜群です。

塩ラーメン 写真：お店から

〆には牛たんがゴロゴロ入った「牛たんカレー（少なめ）」660円や、やさしいうまみの「とろろ飯」638円、シンプルにおいしい「塩ラーメン」660円など、思わず迷ってしまうメニューが勢ぞろい。どれを選んでも後悔しない満足感のあるラインアップです。

生レモンサワー 写真：お店から

牛たんと一緒に楽しみたいのがこだわりの「生レモンサワー」528円。基本的に広島産レモンを使用していますが、7〜9月は入荷が難しいため外国産のレモンを使用するそう。皮を全て取り除くことで雑味のない味わいに仕上げています。

炭火が香る本格牛たん、季節の食材を遊び心たっぷりに仕上げた小皿料理、温もりのある空間。気取らず楽しめるのに、料理のクオリティーは確かな「たん焼きと小皿」は、高円寺の夜にそっと寄り添う大人のための居酒屋です。

食べログレビュアーのコメント

熟成牛たん焼き 出典：レイブログさん

『高円寺に新しくできた、牛タンと小皿料理が楽しめる、期待通りのおしゃれな居酒屋さんでした。看板メニューの牛タン焼きは、期待を裏切らない美味しさで、他の小皿メニューもすべて味が素晴らしく、色々な種類を少しずつ楽しめるのがとても良かったです。一皿の量が少なめなので、色々な料理を頼んで友人たちとシェアするのに最適でした。日本酒の銘柄が毎回変わるので、選ぶのが楽しく、料理に合わせたペアリングを考えるのも醍醐味です。雰囲気も明るく、テーブル席の他に立ち飲みカウンターもあり、賑わっていましたが居心地が良かったです。人気の高さから予約は必須ですが、再訪して別の日本酒と小皿料理を楽しみたいと思えるお店でした』（レイブログさん）

焼き茄子の茄子ムース和え 出典：c5a529さん

『赤星があったので瓶ビールを頼んだらずっと冷えたまま飲めるようにとの配慮でワインクーラーに入ってる状態で提供されました！ありがたいっ！！！

名物料理の牛たん焼きをいただいたのですが柔らかくてジューシーすぎる！！！2人で伺ったら一人前を二つの皿に分けて提供してくれるのもめちゃくちゃありがたくて良き◎

他のメニューもめちゃくちゃおいしかったけど、焼き茄子の茄子ムースがこれまたおいしすぎて、これも絶対頼むべき逸品！』（c5a529さん）

※価格は税込。

＜店舗情報＞◆たん焼きと小皿住所 : 東京都杉並区高円寺北2-10-7 ヴィラグリーン 1F B号室TEL : 050-5456-8540

文：佐藤明日香

