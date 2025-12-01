この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「リボ払いに変更したら即、全額返済」ポイ活の達人が明かす、楽天カードで手数料を払わず4000ポイント獲得する秘訣

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活・投資系VTuberのネコ山氏が、自身のYouTubeチャンネルで「楽天カードが無双モードに突入 あとリボキャンペーン最強攻略法」という動画を公開。楽天カードの「あとからリボ払い」キャンペーンを利用し、リボ払い手数料を一切払わずに数千ポイントを獲得する具体的な手順を解説した。



動画で紹介されたのは、楽天カードで定期的に開催される「あとからリボ払い」キャンペーン。これは、カード利用後に支払い方法をリボ払いに変更することで、もれなく2,000ポイント、さらに追加条件を達成すると最大で合計4,000ポイントがもらえるというものだ。「リボ払い」と聞くと高額な手数料を懸念する人も多いが、ネコ山氏は手数料を0円に抑える攻略法があると指摘する。



氏が解説した手順は以下の通りだ。まずキャンペーンにエントリーし、期間内に指定金額（3万円や10万円など、表示されるバナーによって異なる）を楽天カードで利用する。この際、通常の買い物だけでなく、電子マネーへのチャージでも条件達成が可能だと説明した。次に、カードの利用明細に利用履歴が反映されたら、その支払いを「あとからリボ払い」に変更する。これがキャンペーン適用の必須条件となる。



最も重要なのがその後の手順で、リボ払いに変更した直後に「リボ残高のくり上げ返済」を行うことだという。すぐに全額を返済してしまえば、リボ払いの手数料は発生しない。これにより「手数料のリスクなく、ポイントだけを獲得できる」と氏は語った。ただし、このキャンペーンは開催期間が短いことが多く、利用内容によっては明細への反映に時間がかかり、変更期限に間に合わなくなる可能性もあるため、早めの対応が肝心だと注意を促した。



簡単な手順でまとまったポイントが手に入るお得なキャンペーン。楽天カードを利用しているなら、自身のアカウントにキャンペーンが届いていないか一度確認してみてはいかがだろうか。