「新語・流行語大賞」今年の年間大賞を発表、トップ10は？
年末恒例「T＆D保険グループ新語・流行語大賞」が12月1日に発表され、今年の年間大賞には、高市早苗首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」が選ばれた。
受賞理由として、「ここのところとんと聞かなくなった気合の入った物言いに、働き方改革推進に取り組む経済界はド肝を抜かれた。午前3時の公邸入りはさらなる物議をかもし、議員宿舎のファックス紙詰まりという報道もあったが、一方で、共感した昭和世代も実は多かったのではないか。『仕事ってそういうものだったな』と。多様性を尊重する働き方を実現しているところもあれば、道半ばのところもあるのが現実だ。初の女性総理、働いて働いて働いて働いて今があるのは間違いない。国内・外交、問題は山積み。どれも油断は許されない。働いて働いて働いて働いて働きながらも、人を活かし自分を伸ばす、高市流『シン・ワークライフバランス』で、強靭で幸福な日本をつくっていこうではありませんか」とコメントした。
以下、受賞した各言葉は次のとおり。
◎年間大賞
「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」（高市早苗首相）
◎2025トップテン
エッホエッホ
オールドメディア
緊急銃猟／クマ被害
国宝（観た）
古古古米
戦後80年／昭和100年
トランプ関税
二季
ミャクミャク
◎選考委員特別賞
ミスタープロ野球
◎過去の年間大賞
2025 働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相
2024 ふてほど
2023 アレ（A.R.E.）
2022 村神様
2021 リアル二刀流／ショータイム
2020 3密
2019 ONE TEAM
2018 そだねー
2017 インスタ映え、忖度
2016 神ってる
2015 爆買い、トリプルスリー
2014 ダメよ〜ダメダメ、集団的自衛権
2013 今でしょ、お・も・て・な・し、じぇじぇじぇ、倍返し
2012 ワイルドだろぉ
2011 なでしこジャパン
2010 ゲゲゲの〜
