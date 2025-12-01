12月1日、大東建託所属の女子プロゴルファー・都玲華（21）が自身のインスタグラムを更新。一部で報じられた石井忍コーチ（51）との“不倫騒動”について言及した。

「都プロは直筆の謝罪文を掲載。謝罪文の中では、30歳年上の石井コーチとは《昨年からお付き合いをしていました》と交際関係であったことを認めました。

続けて、《今回の件で、私の一番大事な両親を悲しませることは出来ないと思い、交際関係およびコーチ契約を解消することを決断いたしました》と石井コーチとの契約解消を報告しています」（スポーツ紙記者、以下同）

同日、石井コーチも《皆様へ 都玲華選手 お父様とお母様ご家族の皆様》との書き出しで自身のインスタグラムを更新し、《報道の内容は概ね事実》としたうえで、《現在は互いに話し合い正式に区切りがついた状態です》と説明している。

「石井コーチは奥さんがいながら、教え子と交際。契約解消は当然の措置でしょう。ただ、都さんは《石井コーチには私をプロテスト合格、シード選手になるまで導いて頂いたことは感謝しかありません》と綴り、一方の石井コーチも《彼女の成長をそばで見続けられた時間は大きな財産です 形は変わりますが リーダーボードの1番上で輝く日を心から願っております》としており、選手・コーチとして、良好な関係性であったことが伝わります。なぜ、男女の仲になってしまったのでしょうか…」

ゴルフ界における“シード権”とは翌年のツアー出場権が保証されること。1年間の総合的な活躍度をポイント化したメルセデス・ランキングを基準に、ツアーごとに定められた順位以内の選手がシード権を獲得できる。

「都プロは“ミヤコレ”の愛称でファンから親しまれ、今後の活躍に期待が高まっていました。そうしたファンが多いこともあってか、今回の報告に対しては、《焦らず頑張ってください》などの応援コメントも寄せられています」

その一方で、石井コーチへは《才能ある若い人達の邪魔になります》《指導者やめたら？》など、過激なコメントが寄せられている状況。なぜ、ここまで対照的になっているのだろうか。

「もちろん、石井コーチが結婚していることを知っているうえで、交際関係に発展した都プロにも落ち度はあります。ただ、石井プロの報告文書の中には《当時私は約3年の別居期間を経て婚姻関係が事実上破綻しておりました》と記されているのです。

この一文に対し、《自分は悪くないような内容に感じます》等の批判が寄せられ、物議を醸している状況です。奥さんがいながら、不倫をしたことは事実。自分を正当化しようとする姿勢に不信感を抱いた人が多かったようですね」

トリプルボギー不倫など、男女関係の騒動が続くゴルフ界。私生活の問題が成績に響かなければよいが――。