radikoは15周年を迎えるにあたり、その音声聴取体験を拡張させ、よりユーザーと強く繋がり、新しい楽しみ方を提供する存在へと成長・進化すべく、様々な周年企画を実施する。

参考：【写真】Saucy Dogの書き下ろし楽曲「まっさら」に出演する木戸大聖

・radiko公式キャラクター「ラジまる」誕生

radikoの新しい「顔」としてラジオを愛する皆さんとの架け橋になってもらいたいという想いを込めた公式キャラクターを新たな仲間に迎えた。radikoに関わるスタッフが考案した100を超える名前候補案をもとに、民放ラジオ各局 のスタッフによる投票、radikoユーザーによる総数10万1098件の投票の結果、「ラジまる」という名前に決定。今後は、radiko15周年を記念した様々なキャンペーンや活動を通じて、ラジオやradikoの魅力を発信していく。

・木戸大聖出演、Saucy Dog音楽担当のブランドムービー作成

radikoが、その歴史と想いを体現したブランドムービーを制作し、本日より公開した。radikoが誕生して15年。ラジオのカタチは変わっても、ラジオへの熱量や楽しみ方は変わらない。そんな「今」と「あのころ」を次世代を担う若手俳優として活躍の場を広げている木戸大聖が出演し、若者を中心に圧倒的な支持を集める3人組バンドSaucy Dogが、本ブランドムービーの構成と世界観をもとに、楽曲「まっさら」を書き下ろした。

・15周年PR大使に爆笑問題・太田光が就任。オリジナルポッドキャスト番組もスタート

2024年にradikoで聴かれたラジオ番組出演者ランキングで1位を獲得するなど、radikoユーザーから圧倒的な支持を得ているほか、プライベートでもradikoで全国各地のラジオ番組を聴取し、ラジオの魅力を発信している爆笑問題の太田光がradiko15周年PR大使に就任。

活動の一環としてオリジナルポッドキャスト番組 『radiko15周年記念 太田光と15人のしゃべり手』に出演。各局の人気パーソナリティ15人を迎え、“ラジオ”をテーマに深掘りしていくスペシャル対談シリーズ。ラジオを愛するすべての人に届ける、radiko15周年ならではのプレミアムポッドキャストとなっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）