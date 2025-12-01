【ピクミンブルーム4周年×ファミリーマート 特別イベント】 12月2日～22日 開催予定

NianticはAndroid/iOS用位置情報ゲーム「ピクミンブルーム」（Pikmin Bloom）にて、12月2日から22日の期間「ピクミンブルーム4周年×ファミリーマート 特別イベント」を実施する。

本イベントでは、日本と台湾のファミリーマート店舗に「スペシャルスポット」が出現する。スポットを選択して下にスワイプすることで「4周年記念のお菓子」デコピクミンになる「銀の苗」を獲得できる。銀の苗は同じスペシャルスポットで3日に1個のみ獲得できるとしている。

銀の苗の成長には2000歩が必要で、赤、黄、青、紫、白、羽、岩、氷のいずれかのピクミンになる。一部対象外の店舗があり、イベントの表示にはバージョンv133以降へのアップデートが必要となる。

開催地域以外では、最大30個のお題が出現し、花植えとビッグフラワーからのエキスの採取を通じて銀の苗を獲得できる。

