¡¡2027Ç¯ÅÙ¤«¤é¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¾Ê¥¨¥Í´ð½à¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¸½ºß5Ëü¡Á6Ëü±ß¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¢¥³¥ó¤¬»Ô¾ì¤«¤é¾Ã¤¨¡¢Â¾¤â¡¢¸®ÊÂ¤ß²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢ÃÍ¾å¤¬¤êÁ°¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤òÇã¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
°Â¤¤¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡©
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¡Ö¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¡×¤ò¼¨¤¹ÎÐ¤Î¥é¥Ù¥ë¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤ÏÃæÃÊ¤Î¡ÖÌÜÉ¸Ç¯ÅÙ¡×¤È¡Ö¾Ê¥¨¥Í´ð½àÃÍÃ£À®Î¨¡×¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö´¨ÎäÃÏ»ÅÍÍ¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÅìËÌ¡ÁËÌ³¤Æ»ºß½»¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤¿»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£
¡¡2025Ç¯11·î¸½ºß¤Ï¡Ö¾Ê¥¨¥Í´ð½àÃÍÃ£À®Î¨¡×¤¬100¡óÌ¤Ëþ¤Ç¤âÈÎÇä²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢2027Ç¯°Ê¹ß¡Ê¡ÖÌÜÉ¸Ç¯ÅÙ2027Ç¯ÅÙ¡×¤ÈÉ½µ¤Î¤¢¤ëÀ½ÉÊ¡Ë¤Ï100¡óÌ¤Ëþ¤Î¤â¤Î¤ÏÈÎÇäÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç»ö¼Â¾å¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾Ê¥¨¥Í´ð½àÃÍ¤Ï¡ÖAPF¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¸úÎ¨¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤ÇÉ½¤µ¤ì¡¢´ð½àÃÍ¤Ê¤éÃ£À®Î¨100¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì°Ê²¼¤Ê¤é100¡óÌ¤Ëþ¡¢¤è¤ê¾Ê¥¨¥Í¤¬¹â¤¤¤È100¡ó°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2027Ç¯°Ê¹ß¤ÎAPF¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢³Æ¾ö¿ô¸þ¤±¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¾Ê¥¨¥ÍÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ä¥â¡¼¥¿¡¼¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤äÎäµÑÍÑ¥¬¥¹¤Î²þÁ±¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤ä¥Þ¥¤¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¼«Æ°ÀáÅÅ±¿Å¾¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Á³Ê½Å»ë¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏÉôÉÊÂå¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿Ãæ¹ñ¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ÅÍÍ¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Î²þÁ±Î¨¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2027Ç¯°Ê¹ß¡¢ÈÎÇäÄä»ß¤¬¤È¤¯¤Ë·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö6¡Á8¾ö¸þ¤±¤Î°Â¤¤¥¨¥¢¥³¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤â¤½¤âÎäÃÈË¼Ç½ÎÏ¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤ò¾å¤²¤ëÉý¤¬¾®¤µ¤¯Æñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤³¤ì¤Ë¤ÏÈ´¤±Æ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö6¾öÍÑ¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤é¡¢¼¼³°µ¡¤ò8¾öÍÑ¤Ë¸ò´¹¤¹¤ì¤Ð¾Ê¥¨¥ÍÀ¤Ï²þÁ±¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼¼³°µ¡¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤È¡¢ÎäË¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¼¼Æâ¤ÎÇ®µ¤¤ò¸úÎ¨¤è¤¯²°³°¤ËÇÓ½Ð¤Ç¤¡¢ÃÈË¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤ÎµÕ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö6¡Á8¾ö¸þ¤±¤ÎÎ÷²ÁÈÇ¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÈÎÇäÄä»ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥»¥ó¥µ¡¼ÆâÂ¢¤Î¹âµéµ¡¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÁû¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤éÎ÷²ÁÈÇ¥â¥Ç¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢2027Ç¯ÂÐ±þµ¡¤Ç¤Ï¡Ö¼¼³°µ¡¤¬¤Ò¤È¤Þ¤ï¤ê¡Ê¿ôcm¡ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¹¤¤Éô²°¸þ¤±¤ÎÊý¤¬°Â¤¤¡×¤È¤¤¤¦µÕÅ¾¸½¾Ý¤â
¡¡2027Ç¯°Ê¹ß¡¢²Á³Ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡³Î¤«¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤ÎÍ½Â¬¤Ç¤Ï¡¢12¾öÍÑÌ¤Ëþ¤ÎÎ÷²ÁÈÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ìó1Ëü±ß¡Á2Ëü±ß¤Û¤É¤ÎÃÍ¾å¤²¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Á¤Ð¤ó²þÁ±Î¨¤Î¹â¤¤14¾öÍÑ¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¸þ¤±¤¬Ãæ¿´¤Ê¤Î¤ÇÎ÷²ÁÈÇ¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤È¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¼«Æ°Åª¤ËÀáÅÅ¤¹¤ë¹âµé¥â¥Ç¥ë¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¤¯¤Ï²þÁ±Éý¤¬ÌóÈ¾Ê¬¤Î16¾ö¸þ¤±¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÈÎÇäÀïÎ¬¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢2027Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡Ö¹¤¤Éô²°¸þ¤±¤ÎÊý¤¬°Â¤¤¡×¤È¤¤¤¦µÕÅ¾¸½¾Ý¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª18¡Á24¾ö¸þ¤±¤Ï¡¢Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤¬¹ñÆâÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¸½¾õ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë15¡Á25Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¤«¡¢¤¹¤Ç¤Ë2027Ç¯ÅÙ¤Î¾Ê¥¨¥Í´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë»°É©ÅÅµ¡¤ÎºÇ¹âµé¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¾õ¡Ü10Ëü±ß¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²Á³Ê¤ËÂç¤¤ÊÉý¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡2027Ç¯ÅÙ¤Î²þÀµ¤Ï¡Ö¾Ê¥¨¥ÍÀ¤Î¸þ¾å¡×¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£ËÜÂÎ¤ÏÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÌÜÉ¸ÃÍ¤Þ¤Ç¾Ê¥¨¥Í¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¡¢ÅÅµ¤Âå¤Ï°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¼÷Ì¿¤Ï10Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î´Ö¤ÎÅÅµ¤Âå¤ò·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª6¾öÍÑ¤È18¾öÍÑ¤Ç¤ÏÅÅµ¤Âå¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾ö¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÌÜÉ¸¤Î²þÁ±Î¨¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò·×»»¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Çã¤¤ÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢º£¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¤¾ö¿ô¤Î10Ç¯´Ö¤ÎÅÅµ¤Âå¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸å½Ò¤Î¡ÖÃÍ¾å¤²Á°¤ËÇã¤¦¤Ù¤¤«ÈÝ¤«¡×¤Î»²¹ÍÃÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª·×»»¤ÎÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯11·î»þÅÀ¤Ç¾Ê¥¨¥ÍÃ£À®Î¨100¡ó¤ÎÅÅµ¤Âå¤È¡¢2027Ç¯°Ê¹ß¤ÎÀ¯ÉÜÌÜÉ¸¤Î²þÁ±Î¨¤ò100¡óÃ£À®¤·¤¿ÅÅµ¤Âå¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÅÅµ¤Âå¤Ï2025Ç¯¤Î1kWh¤¢¤¿¤ê31±ß¤ò´ð½à¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¼÷Ì¿¤È¤µ¤ì¤ë10Ç¯´Ö¤ÎÅÅµ¤Âå¤ò·×»»¤·¤¿·ë²Ì
¢¨·×»»¤Ï³µ»»ÃÍ¤Ç¤¹¤¬¡ÖÌó¡×¤ä¡Ö¤ª¤è¤½¡×¡ÖÄøÅÙ¡×¤Ê¤É¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿µ¤¸õ¤ä»È¤¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Þ20¡ó¤Î¸íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ö¿ô¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡ËÆâ¤ÎkW¤Ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¾ö¿ô¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾ì¹çÈÏ°Ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÇ½ÎÏ¤Ç¶èÊ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú6¾öÍÑ¡Ê2.2kW¡Ë¡§¤¤¤Á¤Ð¤ó¾®¤µ¤¤²ÈÄíÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¡Û
ÌÜÉ¸²þÁ±Î¨¡§13.8¡ó
2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎÇ¯´Ö¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§850kWh/Ç¯
2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎÇ¯´ÖÅÅµ¤Âå¡§2Ëü6,350±ß
2027Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎÇ¯´Ö¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§747kWh/Ç¯¡Ê850kWh¡à¡Ê1¡Ü0.138¡Ë¡Ë
2027Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎÇ¯´ÖÅÅµ¤Âå¡§2Ëü3,157±ß
¢ªÅÅµ¤Âå¤Îº¹³Û¡§3,193±ß¡ÊÇ¯´Ö¡Ë¡¿3Ëü1,930±ß¡Ê10Ç¯´Ö¡Ë°Â¤¯¤Ê¤ë
¡Ú14¾öÁ°¸åÍÑ¡Ê4.0kW¡Ë¡§¤¤¤Á¤Ð¤ó¹â¤¤²þÁ±Î¨¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¡Û
ÌÜÉ¸²þÁ±Î¨¡§34.7¡ó
2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎÇ¯´Ö¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§1,400kWh
2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎÇ¯´ÖÅÅµ¤Âå¡§4Ëü3,400±ß
2027Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎÇ¯´Ö¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§1,039 kWh/Ç¯¡Ê1,400kWh¡à¡Ê1¡Ü0.347¡Ë¡Ë
2027Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎÇ¯´ÖÅÅµ¤Âå¡§3Ëü2,209±ß
¢ªÅÅµ¤Âå¤Îº¹³Û¡§1Ëü1,200±ß¡ÊÇ¯´Ö¡Ë¡¿11Ëü2,000±ß¡Ê10Ç¯´Ö¡Ë°Â¤¯¤Ê¤ë
¡Ú23¾ö°Ê¾åÍÑ¡Ê7.1kW¡Ë¡§²ÈÄíÍÑ¤ÇÂç·¿¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¡Û
ÌÜÉ¸²þÁ±Î¨¡§31.1¡ó
2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎÇ¯´Ö¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§2,500kWh
2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎÇ¯´ÖÅÅµ¤Âå¡§7Ëü7,500±ß
2027Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎÇ¯´Ö¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§1,908kWh/Ç¯¡Ê2,500kWh¡à¡Ê1¡Ü0.311¡Ë¡Ë
2027Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎÇ¯´ÖÅÅµ¤Âå¡§5Ëü9,148±ß
¢ªÅÅµ¤Âå¤Îº¹³Û¡§1Ëü8,350±ß¡ÊÇ¯´Ö¡Ë¡¿18Ëü3,500±ß¡Ê10Ç¯´Ö¡Ë°Â¤¯¤Ê¤ë
¡¡·ë²Ì¤Ï¡¢6¾öÍÑ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢2027Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ë¤¹¤ë¤È10Ç¯¤Ç3.2Ëü±ßÅÅµ¤Âå¤¬°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£14¾öÍÑ°Ê¾å¤À¤È¡¢10Ç¯¤Ç15Ëü±ßÁ°¸å¤ÎÅÅµ¤Âå¤¬Éâ¤¯·×»»¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ö¿ô¤´¤È¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤Î10Ç¯´Ö¤ÎÅÅµ¤Âå¤¬¤É¤ì¤À¤±°Â¤¯¤Ê¤ë¤«¤ò»î»»¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆËÜÂÎ²Á³Ê¤â´Þ¤á¤Æ¡¢2027Ç¯ÅÙ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÁ°¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡©¡¡2027Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î¾Ê¥¨¥Í¥â¥Ç¥ë¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡©¡¡¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÃÍ¾å¤²Á°¤Îº£¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤òÇã¤¦¤Ù¤¤«¡©¡¡·ëÏÀ¤Ï¡Ä
¡Ê1¡Ë6¾öÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¡§¸½»þÅÀ¤Ç2027Ç¯ÂÐ±þµ¡¤ÏÂ»¡ª¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤«2026Ç¯Åß¤òÂÔ¤Ä
¡¡¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤Ï¡¢2027Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤È10Ç¯´Ö¤ÎÅÅµ¤Âå¤¬3Ëü±ß¤Û¤É°Â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÂÎ²Á³Ê¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬3Ëü±ß°ÊÆâ¤Ê¤é¸µ¤¬¼è¤ì¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç¤âÀâÌÀ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢°ì²ó¤êÂç¤¤¤¼¼³°µ¡¤Ë¤Ê¤ë¤Ö¤ó¥¨¥¢¥³¥óËÜÂÎ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤è¤ê2Ëü±ß¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤â¸µ¤¬¼è¤ì¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨10Ç¯´Ö¤Ç1Ëü±ß¤ÎÅÅµ¤Âå¤Îº¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ÈÍÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¹ØÆþ¤·¤Æ¤â2027Ç¯°Ê¹ß¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¡¢10Ç¯´Ö¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤â´Þ¤á¤¿¥³¥¹¥È¤ÏÂçº¹¤Ê¤·¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡ª¡¡Ãí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¹¡£¸½»þÅÀ¡Ê2025Ç¯11·î¡Ë¤Ç¡¢¹âµé¥°¥ì¡¼¥É¤«¤é2027Ç¯ÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î÷²ÁÈÇ¤Ï2027Ç¯ÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£3Ëü±ß°ÊÆâ¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ä¤ß¤¯¤â¤Ë6¾öÍÑ¤Î2027Ç¯ÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°Õ¿Þ¤»¤º¹âµé¥°¥ì¡¼¥É¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê2¡Ë14¾öÁ°¸å¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¡§2026Ç¯Åß¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤Î¤¬ÆÀºö
¡¡ºÇ¶á¤Î´Ö¼è¤ê¤ÇLDK¡Ê¡ÜÏ²¼¡Ë¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°ÍÑ¤ÎÂåÉ½¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£ÌÜÉ¸²þÁ±Î¨¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¹â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î÷²ÁÈÇ¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÀßÄê¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢É¸½à¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤æ¤¨ÃÍ¾å¤¬¤êÉý¤â2Ëü±ß¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ãí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡Ä
¡¡Àè¤Î·×»»¤Ç¤Ï2027Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ï10Ç¯´Ö¤ÎÅÅµ¤Âå¤¬11Ëü±ß°Â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢11Ëü±ß°ÊÆâ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÉý¤Ê¤é¸µ¤¬¼è¤ì¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿´¨ÎäÃÏ»ÅÍÍ¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¡¢2³äÁý¤·¤Î13Ëü±ß¤Û¤É10Ç¯´Ö¤ÎÅÅµ¤Âå¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë·×»»¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ãí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¸½ºß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2027Ç¯ÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢µì´ð½à¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢10Ëü±ßÁ°¸å¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Î¾ã¤·¤ÆÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢³Æ¼Ò¤Î2027Ç¯¥â¥Ç¥ë¤¬½ÐÂ·¤¦2026Ç¯Åß¤Þ¤Ç¹ØÆþ¤òÂÔ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê3¡Ë23¾ö°Ê¾å¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¡§2027Ç¯ÂÐ±þµ¡¤Ê¤éº£Çã¤Ã¤Æ¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤â¤è¤·¡ª
¡¡¤«¤Ê¤ê¹¤á¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¸Í·ú¤Æ¤Ç¡¢LDK¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î´Ö¼è¤ê¸þ¤±¤Ç¤¹¡£²ÈÄíÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç·¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡10Ç¯´Ö¤ÎÅÅµ¤Âå¤Ï2027Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç18Ëü±ß¤Û¤É°Â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢2027Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤¬·ÐºÑÅª¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢É¸½à¥°¥ì¡¼¥É¤¬¾¯¤Ê¤¯¹âµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¤¬É¸½à¥°¥ì¡¼¥É¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·É®¼Ô¤¬Í½Â¬¤¹¤ë¤«¤®¤ê¡¢Æ±¤¸ÀÇ½¤Ç18Ëü±ß¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢2025Ç¯»þÅÀ¤Ç2027Ç¯ÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢2027Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²õ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¡¢2026Ç¯Åß¤òÂÔ¤Ä¤Î¤¬ÆÀºö¡ª
¡¡ËÜÂÎ²Á³Ê¤À¤±¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡ÖÃÍ¾å¤¬¤êÁ°¤Ë¹ØÆþ¤¹¤Ù¤¡ª¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤äÈÎÇäÅ¹¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·2027Ç¯ÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÅß¤«¤éÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¿ô¼Ò¤¬¹âµé¥°¥ì¡¼¥É¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£ÁªÂò»è¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤¬²õ¤ì¤ÆÇã¤¤ÂØ¤¨¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢¤¢¤»¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤òµÞ¤°É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éËÜÂÎ²Á³Ê¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¤Ö¤ó¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤¬¸þ¾å¤·ÅÅµ¤Âå¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡³Æ¼Ò¤¬Î÷²ÁÈÇ¡¢É¸½àµ¡¡¢¹âµéµ¡¤Î2027Ç¯ÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤¬½ÐÂ·¤¦2026Ç¯Åß¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤Î¤¬ÆÀºö¤Ç¤¹¡£ÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¤ªÇã¤¤ÆÀÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ªÇã¤¤ÂØ¤¨¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡¢¹ØÆþ¸å10Ç¯¡Á13Ç¯¤Ç¤¹¡£10Ç¯¥Ô¥¿¥ê¤Ç²õ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î´Ö¤Ë¸Î¾ãÎ¨¤¬¾å¾º¡¢13Ç¯°Ê¹ß¤Ï¤¤¤Ä²õ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
