香港で発生したマンション火災。先ほど警察などが記者会見を開き、死者数が146人に増えたと発表しました。また、いまもおよそ40人と連絡がとれていないと明らかにしました。負傷者は79人いるということです。