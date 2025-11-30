TBS NEWS DIG Powered by JNN

香港で発生したマンション火災。先ほど警察などが記者会見を開き、死者数が146人に増えたと発表しました。また、いまもおよそ40人と連絡がとれていないと明らかにしました。負傷者は79人いるということです。