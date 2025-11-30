Image: minimalleather

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

出張に向けて荷造りをしていて、少し憂鬱な気分になることはありませんか？ ノートPC、資料、充電器、折り畳み傘…。

必要なモノを詰め込むと、バッグはずっしりと重くなり、肩への負担が目に浮かびます。片手にはキャリーケース、もう片方の手にはコート。

「この煩わしさ、どうにかならないかな」といった悩みに、ひとつの答えを提示してくれるのが、今回ご紹介する「CROSSHOLD」です。

クロスベルトが叶える「両手の自由」

Image: minimalleather

このトートバッグで、まず目が行くのが特長的なクロスベルトかと思います。実はこれ、単なるデザインではなく、「手荷物をスマートに持ち歩きたい」という課題を解決するために生まれた仕掛けなんです。

たとえば、少し暑くなったときに脱いだジャケットをサッと挟み込めて、これだけで、片手が自由になります。さらに真価を発揮するのが、キャリーケースを携えて移動するとき。このクロスベルトを使えば、バッグとキャリーケースをしっかりと一体化できるんです。

手が空くことによって得られる移動の自由は大きなもの。スマートフォンで乗車案内を確認したり、コーヒーを片手に改札を通過したり…。そんな一連の動作がスムーズにいきます。

約620gという軽さがもたらす解放感

Image: minimalleather

「CROSSHOLD」を初めて肩に掛けたとき、きっとその軽さに驚くはずです。その重量、約620g。これは500mlのペットボトル飲料約1本分に相当します。

ノートPCや資料を入れても、肩への負担が抑えられて、出張や外回りで長時間バッグを持ち歩く人にとって、特にありがたいんじゃないでしょうか。

天候を問わない撥水イタリアンレザー

Image: minimalleather

本革製のバッグは、雨の日が悩みの種ですよね。水に濡れるとシミや型崩れの原因になるため、雨予報の日はナイロン製のバッグに持ち替える、という方も多いのではないでしょうか。

しかし、「CROSSHOLD」は、そんな先入観を心地よく裏切ってくれます。表面に撥水加工が施されており、軽い雨や水しぶき程度なら、生地に染み込むことなく、サッとひと拭きするだけでメンテナンスが済みます。

使うほどにわかる、考え抜かれた機能美

Image: minimalleather

「CROSSHOLD」は、使い込むほどに、細部へのこだわりに気づかされるタイプのバッグ。まず、天面には大きなフラップが標準装備されています。バッグが不意に倒れても、中身がこぼれ落ちる心配がありませんし、電車の中で隣の人にぶつかっても、財布や書類が散乱するなんていう事態を防げます。

内部には、タテ15cm×ヨコ20cmの広々としたフルレザーポケットを配置。スマートフォンや鍵、イヤホンといった日常的に使う小物をすっきりと整理できます。

Image: minimalleather

バッグの底には5カ所の底鋲が。床に直接置いても革が地面に触れず、汚れや擦れを最小限に抑えてくれるので、屋外やカフェで置き場所に困ることもなくなります。

さらに、電車の座席で膝上にちょうど収まるサイズ（最大幅39cm）に設計されている点も秀逸です。ファスナーには信頼性の高いYKK製品を採用し、ハンドルは約2.0cm幅のフルレザー仕様。長時間持っても手が痛くならないよう、革の厚みまで計算されています。

こうした細やかな配慮の積み重ねが、使うほどに「ああ、よく考えられているな」という納得感と愛着に変わっていくんです。

機能性を内包したミニマルデザイン

Image: minimalleather

クロスベルトというユニークな機能を備えつつ、外見はあくまでミニマル。2カラー展開のいずれも、ユニセックスで使える落ち着いた色合いです。ビジネスシーンでは知的な印象を、休日のカジュアルな装いでは上品なアクセントとして、静かに馴染みます。

日本製の丁寧な縫製、均一で美しいステッチ、計算されたシルエット。派手な主張はせずとも、確かな存在感を放つ、まさに「引き算の美学」の体現です。

もし、移動時間をより快適で、豊かなものにしたいと願うなら、この「CROSSHOLD」が、その答えになるかもしれません。出張や旅行が、待ち遠しくなるレザートートについての詳細を、以下からチェックしてみてください。

革新的な機能美＆イタリアンレザーで365日が快適に！新時代のトートバッグが誕生！ 19,840円 【超早割 38%OFF】先着90名様 [一般販売予定価格 32,000円の38%OFF] 《12,160円もお得!》 machi-yaで見る

＞＞革新的な機能美＆イタリアンレザーで365日が快適に！新時代のトートバッグが誕生！

Image: minimalleather

Source: machi-ya