ブンデスリーガ 25/26の第12節 ウニオン・ベルリンとハイデンハイムの試合が、11月29日23:30にアン・デア・アルテン・フェルステライにて行われた。

ウニオン・ベルリンはイリヤース・アンサ（FW）、鄭 優営（MF）、オリバー・バーク（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハイデンハイムはマービン・ピエリンガー（FW）、マティアス・ホンザク（FW）、アドリアン・ベック（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。43分に試合が動く。ウニオン・ベルリンのイリヤース・アンサ（FW）のアシストからラニ・ケディラ（MF）がゴールを決めてウニオン・ベルリンが先制。

ここで前半が終了。1-0とウニオン・ベルリンがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分、ハイデンハイムは同時に3人を交代。ベネディクト・ギンバー（DF）、ニクラス・ドルシュ（MF）、アドリアン・ベック（MF）に代わりヤン・シェップナー（MF）、アリヨン・イブラヒモビッチ（MF）、シュテファン・シマー（FW）がピッチに入る。

61分、ウニオン・ベルリンが選手交代を行う。オリバー・バーク（FW）からアンドレイ・イリッチ（FW）に交代した。

73分、ウニオン・ベルリンは同時に2人を交代。デリック・ケーン（DF）、鄭 優営（MF）に代わりトム・ローテ（DF）、アレックス・クラル（MF）がピッチに入る。

77分、ハイデンハイムは同時に2人を交代。マティアス・ホンザク（FW）、マーノン・ブッシュ（DF）に代わりヤニク・ワーグナー（FW）、オマル・トラオレ（DF）がピッチに入る。

79分、ウニオン・ベルリンは同時に2人を交代。クリストファー・トリメル（DF）、アルヨッシャ・ケムレイン（MF）に代わりヤニク・ハベラー（MF）、アンドラス・シェーファー（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90分ハイデンハイムが同点に追いつく。オマル・トラオレ（DF）のアシストからシュテファン・シマー（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに90+6分ハイデンハイムが逆転。アリヨン・イブラヒモビッチ（MF）のアシストからヤン・シェップナー（MF）がヘディングシュートを決めて1-2と逆転する。

以降は試合は動かず、ハイデンハイムが1-2で勝利した。

なお、ウニオン・ベルリンは13分にオリバー・バーク（FW）、72分にアルヨッシャ・ケムレイン（MF）、75分にラニ・ケディラ（MF）に、またハイデンハイムは47分にベネディクト・ギンバー（DF）、66分にシュテファン・シマー（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-30 01:50:24 更新