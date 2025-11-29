Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分まで「Amazonブラックフライデー」を開催中。

セール期間中は、合計10,000円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、コンパクトと機能性を両立したLogicool（ロジクール）の「MX KEYS mini」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Logicoolの「MX KEYS mini」が12,800円と過去最安。ミニサイズで使いやすいキーボードがお得です

Logicool（ロジクール）の「MX KEYS mini」が23%オフ。

ミニサイズながら快適な操作性を実現した名作テンキーレスキーボードが、12,800円と約2年3ヶ月ぶり※に過去最安値で登場。

テンキーを省き、296mm（幅）×132mm（高さ）×21mm（奥行き）と従来モデルの約70％のサイズを実現。

キーボード上部にはミュートキーや絵文字キーといったファンクションキーも充実しています。

※Keepa参照

専用ソフト「Logi Options+」からファンクションキーの割り当てなどカスタマイズも自由自在です。

最大5カ月も連続で使える長持ちバッテリーも魅力。 心地良い打鍵感で作業しやすいですよ

最大3台の機器とのBluetooth接続を記憶するEasy-Switch機能を搭載。本体の「Easy-Switchキー」を押すだけで接続先を瞬時に切り替えられます。

キーには指先の形状にあった球状にくぼんだパーフェクト・ストロークキーを採用。滑らかで精確なタイピングで作業効率もアップしますよ

充電端子はUSB-C。長寿命バッテリーを内蔵しており、フル充電の状態ではバックライトオンの状態で約10日間、バックライトオフで最大5カ月使用可能です。

スマートイルミネーション機能で消灯・点灯も全て自動。完成度が高いキーボードです

近接センサーを搭載しており、手を近づけると自動でバックライトが点灯。

周囲の明るさに合わせて輝度を調整し、不要なときは自動で消灯。バッテリーを節約してくれる優れモノです。

ロジクールの通信技術「Logi Bolt」に対応。専用レシーバーを使えば、対応機器6台まで1つのUSBで接続できちゃいます。

コンパクトながら操作感を追求したワイヤレスキーボードがあれば、毎日の作業がもっと快適になりますよ。

【Amazon.co.jp限定】ロジクール MX KEYS mini KX700GRd ミニマリスト ワイヤレス イルミネイテッド キーボード グラファイト 充電式 Bluetooth Logi Bolt Unifying非対応 USB-C-A 日本語配列 無線 KX700 国内正規品 12,800円 （23%オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年11月29日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

