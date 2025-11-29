11月28日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、ブラックマヨネーズ・小杉竜一が人気のキッチンカーグルメを調査するVTR企画が放送された。

実は今、レストラン顔負けの料理を出すキッチンカーが全国各地で増えている。

本格フレンチや、冷蔵ケースを搭載しての新鮮な海鮮丼など、人気メニューがあちこちに。では、いったいなぜこんなにもキッチンカーグルメが人気を呼んでいるのか？ そこで今回、小杉がその実態と名店を調査する。

【映像】ブラックマヨネーズ小杉、ロケ中にアフリカの“王様”と遭遇！日本での意外な生活に「リアル星の王子様」

天王洲で見つけたキッチンカーは、なんとアフリカ料理。西アフリカ・ブルキナファソ出身のエミールさんが営むこのキッチンカーでは、アフリカ料理のスンバラライスを味わえる。

揚げたチキンにインゲンやニンジンなどが添えられたこの一品。小杉は「酸味がある。おいしい」「なかなか日本にない味。口当たりはパエリアに近い」とすっかり気に入ったようだ。

スンバラライスとは、ブルキナファソで広く食べられる炊き込みご飯の一種。日本の納豆に近い、豆を発酵させたスンバラという調味料を水で戻し、米と野菜とあわせてトマトベースで炊き込んだ家庭料理だ。

そんななか、小杉は「なんでキッチンカーをしようと思ったの？」とエミールさんに尋ねる。 すると、エミールさんはコートジボワール初代大統領の専属シェフだったことが明らかに！ 大統領退任とともに20年前に来日したそう。

さらに、「もともと何者なんですか？」という小杉の質問に、「お父さんが王様で…」「今は王様。日本だとみんな知らないから（身分を）隠してなんでもできる」とまさかの発言が飛び出す。

じつはエミールさん、60以上の部族を束ねる王様の一人。身分をひけらかさず、日本で気楽にキッチンカーを営んでいるという。

この事実に小杉は「王様なん!?」「リアル星の王子様NYへ行くやん」と大興奮し、スタジオの有吉弘行も「ああいう話しってだいたい嘘じゃん。ホントなんかい！」と驚いていた。