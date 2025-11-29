１８年ぶりとなる「ラッシュアワー」シリーズ最新作が動き出している。報道によれば、製作の背景にはドナルド・トランプ米大統領の要望があったとされ、配給はパラマウントが担当することになった。参入は、トランプ氏と友人であり資金提供者でもある同社オーナー、ラリー・エリソンとの会話を経て決まったという。関係者は「トランプ氏が直接パラマウントのオーナーに働きかけた」と証言している。



【写真】ジャッキー・チェンも貫禄が出てきました

監督はシリーズ第１作から第３作を手がけたブレット・ラトナーが復帰予定となっている。ラトナーは２０１７年に性的暴行疑惑でキャリアが中断されていたが、今回は再びメガホンを取る見込みだ。



主演のジャッキー・チェンも今年、シリーズ第４作が進行中であることを認めている。『ラッシュアワー』でクリス・タッカー演じる刑事ジェームズ・カーターとコンビを組んだ香港警察官ヤン・ナイン・リー役を再び演じる意欲を示し、「脚本は進んでいる。『ラッシュアワー４』をやりたい」と語った。また『シャンハイ・ナイト』の続編『シャンハイ・ドーン』にも意欲を見せていた。



「ラッシュアワー」シリーズは、規律正しい香港の刑事と奔放なロサンゼルス市警の刑事が誘拐事件を解決するために協力し、文化や手法の違いを乗り越えていく姿を描くアクション・コメディ。第４作は長年待ち望まれてきた復活作として注目を集めている。