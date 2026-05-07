リズムに合わせて太鼓を叩く人気の音ゲー「太鼓の達人」をめぐり、客が無断でヤスリがけをしていたとして、ゲームセンターがXで注意喚起をおこなった。投稿は拡散され、「なぜヤスリかけるんだよ…」「ヤスリがけってどんな効果があるんだ？」と困惑の声が広がっている。そもそも、なぜプレーヤーは太鼓にヤスリをかけるのか。知らない人にとっては、にわかに理解しがたい行為だろう。よくプレーしているゲーマーに話を聞いた。●