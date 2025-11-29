乃木坂46・五百城茉央、人生初のハツ“初ハツ”に最高の笑顔「めっちゃ美味しい！」
アイドルグループ・乃木坂46の五百城茉央（20歳）が、11月27日に放送されたバラエティ番組「プチブランチ」（TBS系）に出演。人生初のハツ“初ハツ”に挑戦した。
今回、東京・中目黒のお隣、祐天寺のグルメを楽しむロケ企画に、乃木坂46から五百城と田村真佑が参加。レモンサワーが人気の「もつやき ばん」を訪れる。そこで名物のもつやきを食べることになり、中でもオススメとして、豚の心臓部分を使ったハツ（1串110円）が紹介され、五百城と田村が実際に食べてみることに。
「ハツ、あんまり食べたことない？」と聞かれた五百城は「食べたことが人生でないかも…」と話し、ちょんまげラーメン（旧インディアンス）のきむは「おっ、初ハツ？」とコメント。五百城は「ハツ初〜」とニッコリ、ちょんまげラーメンの田渕章裕は「これはレアやで！レア映像やで」と盛り上げる。
そして、「初ハツいただきます」とハツ串を口に入れた五百城は「うん！コリコリしててめっちゃ美味しい！」と最高の笑顔を見せ、ハツデビューを飾った。
