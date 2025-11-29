火を使わずラク速！トースターを活用する注目レシピ8選〜主菜・作り置き・デザートもおまかせ♪
トースターは、パンを焼くだけではもったいない！ 予熱いらずで火加減の心配もなく、料理の時短と後片付けの手間を大幅に減らしてくれますよ。
今回は、主菜や作り置きから絶品デザートまで、トースターだけで完成するお手軽レシピ8選をご紹介します。
【後片付けラクチン】厚揚げのお好み焼き風
耐熱容器に材料を入れて、トースターで焼く簡単レシピです。キャベツは市販の千切りを使えばさらに時短が可能。トースターの焼き網が汚れず、後片付けの手間がいらないのもうれしいですね。淡泊な厚揚げにソースとマヨネーズの濃厚な味わいがベストマッチします。
■あと1品、作り置き、デザート！ トースター活用レシピ7選
あと1品ほしいときに活躍する、シイタケのマヨ焼き。マヨネーズを塗ることで、コクがプラスされるのはもちろん、チーズがはがれにくい効果もあります。表面に焼き色がつき、シイタケがしんなりしたら出来上がり。ジュワッとあふれるシイタケのエキスがたまりません。
おせち料理の定番、松風焼きはトースターを活用すると、火加減の失敗が少なく作れます。様子を見ながら焼けるため、料理初心者さんにも最適ですよ。みその風味が広がり、ごはんにもお酒にもよく合う、上品な味わいです。
フライのバッター液の代わりにマスタードを使う、風味豊かな主菜です。マスタードの酸味が脂ののったサーモンのおいしさを引き立てます。トースターで焼けば、ひっくり返す必要がないため、衣がはがれずきれいに仕上がるのがメリットです。
揚げ物を温め直すとベチャッとする、というお悩みを解決してくれるのが焼きコロッケ。炒ったパン粉をまぶした状態で冷凍しておき、前日に冷蔵庫へ移します。お弁当当日はトースターで温めるだけで、サクサク食感を楽しめますよ。
厚揚げをトースターで焼けば完成のスピードレシピです。ギンナンがないときは、キノコやソラマメなど旬の食材を合わせてみてくださいね。白みそで作った酢みそが上品で、日本酒のおともにもぴったりです。
子どものおやつに、トースターで焼きバナナを作ってみませんか？ チョコチップやココナッツファインをのせて焼くと、バナナがとろけるような食感に仕上がります。包丁を使わないため、子どもと一緒に作るのもおすすめです。
スイートポテトをカボチャでアレンジするレシピです。バターや生クリームを使うので、リッチなスイーツを味わいたいときにイチオシ。カボチャ自体に火が通っているため、表面がカリッとすればOKです。外側の香ばしいカリカリと、中のクリーミーさのコントラストが格別！
火を使わず、時短！ トースター料理で献立の悩みを解決
トースターは、火を使わずに調理ができるため、キッチンから離れていても安心な時短の強い味方です。
主菜、副菜、お弁当用の作り置き、デザートまで、幅広い料理に活用できます。後片付けもラクチンなので、ご紹介したレシピを参考に、トースター料理で日々の献立の悩みを解決してくださいね。
(ともみ)
厚揚げのお好み焼き風
シイタケのマヨ焼き
あと1品ほしいときに活躍する、シイタケのマヨ焼き。マヨネーズを塗ることで、コクがプラスされるのはもちろん、チーズがはがれにくい効果もあります。表面に焼き色がつき、シイタケがしんなりしたら出来上がり。ジュワッとあふれるシイタケのエキスがたまりません。
鶏肉の松風焼き
おせち料理の定番、松風焼きはトースターを活用すると、火加減の失敗が少なく作れます。様子を見ながら焼けるため、料理初心者さんにも最適ですよ。みその風味が広がり、ごはんにもお酒にもよく合う、上品な味わいです。
サーモンのマスタードパン粉焼き
フライのバッター液の代わりにマスタードを使う、風味豊かな主菜です。マスタードの酸味が脂ののったサーモンのおいしさを引き立てます。トースターで焼けば、ひっくり返す必要がないため、衣がはがれずきれいに仕上がるのがメリットです。
冷凍で作り置き 焼きカレーコロッケ
揚げ物を温め直すとベチャッとする、というお悩みを解決してくれるのが焼きコロッケ。炒ったパン粉をまぶした状態で冷凍しておき、前日に冷蔵庫へ移します。お弁当当日はトースターで温めるだけで、サクサク食感を楽しめますよ。
厚揚げの酢みそ添え
厚揚げをトースターで焼けば完成のスピードレシピです。ギンナンがないときは、キノコやソラマメなど旬の食材を合わせてみてくださいね。白みそで作った酢みそが上品で、日本酒のおともにもぴったりです。
ココナッツ焼きバナナ
子どものおやつに、トースターで焼きバナナを作ってみませんか？ チョコチップやココナッツファインをのせて焼くと、バナナがとろけるような食感に仕上がります。包丁を使わないため、子どもと一緒に作るのもおすすめです。
スイートカボチャ
スイートポテトをカボチャでアレンジするレシピです。バターや生クリームを使うので、リッチなスイーツを味わいたいときにイチオシ。カボチャ自体に火が通っているため、表面がカリッとすればOKです。外側の香ばしいカリカリと、中のクリーミーさのコントラストが格別！
火を使わず、時短！ トースター料理で献立の悩みを解決
トースターは、火を使わずに調理ができるため、キッチンから離れていても安心な時短の強い味方です。
主菜、副菜、お弁当用の作り置き、デザートまで、幅広い料理に活用できます。後片付けもラクチンなので、ご紹介したレシピを参考に、トースター料理で日々の献立の悩みを解決してくださいね。
