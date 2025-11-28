相葉雅紀、大野智に届ける癒し　嵐メンバーとファンを笑顔にし続ける“アイデア豊かなバラエティ力”

「こんばんは。嵐の相葉雅紀です。せーの！ 大野智くん、お誕生日おめでとうございます！」

今年もこの声が聴こえてくることに心が温まった。嵐の相葉雅紀がパーソナリティを務めるラジオ『嵐・相葉雅紀のレコメン！アラシリミックス』（文化放送）の11月21日放送回では大野智（11月26日生まれ）の誕生日をお祝いする様子がオンエアされた。

■相葉雅紀と大野智の変わらない関係性

先日、嵐のラストツアー、『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の詳細が発表され、ファンの間では楽しみな一方で「いよいよ……」という気持ちが入り混じる複雑な心境が漂う。そんななかで、毎年変わらずメンバーの誕生日をひっそりと祝い続ける相葉の存在にホッとさせられるようだった。

「スイーツ部の部長ということで！ ここはスイーツを食べないことには」と切り出した相葉。“スイーツ部”とは、もともと部長・大野、部員・相葉という“グループ内部活”のひとつだった。それが、気づけば二宮和也が巻き込まれ、そしてこの番組ではスタッフたちもいつの間にか“スイーツ部”を名乗るように。

部活動としては非公式ではあるものの、健気に活動を続けてきた番組内スイーツ部。今回は、バースデーケーキの代わりにクレームブリュレタルトを食べながら大野の誕生日を祝うという展開に。「わ！ こういう感じですね。ちょっとキャラメルっぽいのが上からかかっているのかな。キャラメル？ カラメル？」なんて、これまでたくさんのスイーツを頬張ってきたにもかかわらず、素朴な疑問を抱く相葉そのものが、またスイートだ。「じゃあ、智くん。いただきます！」と、おいしいスイーツを食べられる機会をくれた大野にちゃんと感謝しながらパクリ。「んっ！ うんめっ！ うん！ しっかり甘みがあって、めちゃくちゃクリーミーですね。カスタードクリームが固まった感じ！ 外はクッキーのお皿！ おいしい、おいしい」とご満悦。そして「今、家でこれ食ってたら、絶対スプーン持ってきて、中だけ食ってたと思う。これはほじって食べたくなるね」と、“ほじリスト”の顔ものぞかせた。

「これは部長（大野）も満足するんじゃないでしょうか？」という放送作家・チカさんこと近澤浩和のボケに、相葉は「部長にあげれば満足するけど、勝手に食べて、勝手にお祝いして、別に満足しないでしょう！」とツッコミを入れる一幕も。ならば今度会ったときにあげようという話になり、「持つ？ 持つよね、これ？」と日持ちを気にしながら「車に入れておこう」と言う相葉。12月まで賞味期限が持つということが分かって「全然持つわ！」と話しているところから、すぐに大野と会う予定があることが窺えるのも、ファンとしては嬉しいポイントだったのではないだろうか。大野のもとに無事クレームブリュレタルトは届けられたのか、後日談も気になるところだ。

■ツッコミどころ満載なバラエティ力がファンを笑顔に

そんなプレゼントを届けることが多くなるホリデーシーズン。リスナーからは「もし相葉さんがクリスマスプレゼント交換をするとしたら何を選びますか？」という質問が寄せられた。贈る相手の性別も職種も趣味もバラバラ。共通しているのは全員30代ということだけ。その条件下で、3000円、5000円、1万円の予算別に相葉にプレゼントを選んでほしいというのだ。

その質問を聞き終わるやいなや「俺だったら甘酒！」と即答した相葉。「私、腸活してるんで！ これ流行ってます、私の中で」と、プレゼントを説明するシチュエーションまで鮮明にイメージができたようだ。だが、難しいのは5000円と1万円である。すると、番組内コーナー「トレンドおじさん」で話題に挙がったばかりのキャラクター・ラブブのぬいぐるみが候補に浮上。相葉自身はラブブが人気すぎて買えないことは知っていたものの、いくらで購入できるのかはわからない。それでも流行つながりで、5000円枠はラブブにしようと意気込む。

最後の1万円はどうするのかと聞き耳を立てていると、まさかの「米にしよう！」との言葉が。たしかに、今年は“令和の米騒動”とも言われたほど、米の価格が高騰した年。そういう意味では2025年の流行をしっかりと掴んではいるのだが、それをクリスマスプレゼントに選ぶとは。相葉らしいさすがの切り口だ。

5キロの米は、たしかに嬉しい。しかし、それだけではなく「重いよ！」とツッコまずにはいられないユーモアもある。日本中を笑顔にしてきた相葉のバラエティ力が、ここでも光る形となった。嵐はひとつの区切りを迎えることになるが、きっと相葉はこれからも変わらず嵐のメンバーを愛し、そしてファンを笑わせ、癒やし続けてくれることだろう。

（文＝佐藤結衣）