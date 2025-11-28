DX3000 CL

finalは、密閉型ヘッドフォン「DX3000 CL」を11月28日より発売した。価格は79,800円。

厚さ30mmの極厚低反発イヤーパッドを採用し、頭部の形状やメガネの有無に関わらず高い密閉性を保ちつつ、ドライバーと耳との距離を確保。そこに、歪みの少ないドライバーと、不要な共振を徹底的に抑え込む内部構造を組み合わせることで、密閉型ならではの重厚な低域と開放的な音抜けの良い中高域を両立したというヘッドフォン。

振動板には、和紙にカーボンを配合して強度を高めた特殊素材を採用。振動板がスムーズに動作するよう、エッジ部に溝のない「フリーエッジ構造」を採り入れた。ドライバーを固定するフロントプレートには、軽量かつ剛性の高いガラス強化特殊樹脂を使用。これらの技術により、動作性に優れ、歪みの少ないドライバーユニットを実現したとしている。

ドライバーの背面空間には、独自技術「リアディフューザー・アレイ構造」を搭載。間隔や形状の異なる細かなリブ(拡散板)を配置することで、内部に平行面を作らないよう設計しており、音の反射を拡散させ、ハウジング内部の不要な共振を効果的に抑え込んでいるという。

長期的な使用を想定し、接着剤も極力少量での使用に抑えた設計で、ハウジングはOリングと精密ネジによる組み立てによる修理可能な機構設計を実現したとのこと。イヤーパッドも工具不要で交換できる。

ケーブルは着脱式で、付属ケーブルは専用のOFCストレートケーブルを新たに開発。プラグ部は4.4mm。ケーブル長は2m。4.4mm to 6.3mmの変換アダプターも付属する。