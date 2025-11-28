ロシアのプーチン大統領は27日、「ウクライナ軍が撤退すれば、戦闘は終わる」と主張しました。和平の条件をめぐり東部ドンバス地方の明け渡しを、改めて要求した形です。

プーチン大統領「ウクライナ軍が占領地から撤退すれば戦闘は終わる。もし撤退しないなら、軍事的手段で達成する」

プーチン大統領は27日の記者会見でこのように述べました。ウクライナとの和平の条件として東部ドンバス地方を明け渡すよう、改めて要求した形です。

アメリカが提示した28項目の和平案をめぐっては、領土の割譲が含まれていたとされ、アメリカとウクライナが高官協議で内容を修正しましたが、詳細は明らかになっていません。

プーチン大統領は和平案の策定をめぐり、「アメリカは我々の立場を考慮しているようにみえる」と評価した上で、来週、モスクワを訪問するアメリカの代表団と「真剣に議論する」と述べました。

しかし、ウクライナのゼレンスキー大統領については「任期が切れていて非合法だ」とする持論を繰り返した上で、「現政権と文書に署名しても意味がない」とも述べ、ウクライナ側をけん制しました。

一方、ゼレンスキー大統領は27日、演説を行い、今週末までに再びウクライナとアメリカの代表団が和平案に関する会合を開くと述べました。