ロッテ、西川の新人王受賞記念グッズを販売「喜びを皆さんと一緒に分かち合えたら嬉しい」

ロッテは27日、11月28日（金）12時00分からマリーンズオンラインストアで、西川史礁外野手の新人王受賞を記念したグッズの受注販売を開始すると発表した。

西川は、昨日開催された「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」で、2025シーズンのパ・リーグ最優秀新人賞（新人王）を受賞した。球団としては2014年の石川歩投手以来の新人王受賞となった。

今回は直筆サイン入りオーセンティックユニホームや選手直筆サイン入りバット、刺繍加工の記念ユニホームなど計28商品がラインナップされている。

販売はマリーンズオンラインストアにて明日11月28日（金）12時00分から12月7日（日）23時59分まで受注している。詳細はマリーンズオンラインストアにて

▼ 西川史礁外野手コメント

「このたびは新人王という大変光栄な賞をいただき、本当にありがとうございます。ファンの皆さんの温かい応援があったからこそ、ここまで全力で頑張ることができました。今回、私の新人王受賞を記念したグッズを販売していただけることになり、とても嬉しく思います。グッズを通じて、シーズン中の応援の気持ちや喜びを皆さんと一緒に分かち合えたら嬉しいです。ぜひ手に取っていただき、皆さんの応援と共に、これからも全力でプレーで頑張ります！」

▼ 西川史礁外野手 新人王受賞記念グッズ 商品一例

・直筆サイン入りフォトファイル（限定199セット、証明書付き）：17,000円

・直筆サイン入りボール（限定29個、アクリルケース付き、証明書付き）：50,000円

・直筆サイン入りオーセンティックユニホーム（限定9個、フレームアクリルケース付き、証明書付き）:150,000円

・選手直筆サイン入りバット（限定9個、観賞用ブラックケース付き、証明書付き）:200,000円

・記念ユニホーム ※数量限定（刺繍加工、デザイン:ホーム/ビジター/NCE/BSW、サイズ:S/M/L/O）:18,000円

・Tシャツ（デザイン:メインビジュアル/プレービジュアル、サイズ:S/M/L/XL)）:3,800円

・フェイスタオル（デザイン:メインビジュアル/プレービジュアル）:2,000円。※全て税込み