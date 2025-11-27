UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第5節 アイントラハト・フランクフルトとアタランタの試合が、11月27日05:00にドイチェ・バンク・パルクにて行われた。

アイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、ヨナタン・ブルカート（FW）、アンスガー・クナウフ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはジャンルカ・スカマッカ（FW）、アデモラ・ルックマン（FW）、シャルル・デケテラーレ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

59分、アイントラハト・フランクフルトが選手交代を行う。ヨナタン・ブルカート（FW）からジャン・バホーヤ（FW）に交代した。

60分に試合が動く。アタランタのシャルル・デケテラーレ（FW）のアシストからアデモラ・ルックマン（FW）がゴールを決めてアタランタが先制。

さらに62分アタランタが追加点。アデモラ・ルックマン（FW）のアシストからエデルソン（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

さらに65分アタランタが追加点。シャルル・デケテラーレ（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アタランタが0-3で勝利した。

なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）は先発し78分までプレーした。

2025-11-27 07:00:25 更新