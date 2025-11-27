【figma 星街すいせい】 【figma さくらみこ】 11月27日 出荷開始 価格：各11,800円

マックスファクトリーは、フィギュア「figma 星街すいせい」及び「figma さくらみこ」を11月27日に出荷開始する。価格は各11,800円。

YouTuberグループ「ホロライブプロダクション」に所属する星街すいせいさんと、さくらみこさんをfigmaで立体化したもの。様々なポージングが可能で、表情パーツや、オプションパーツが付属している。

「figma 星街すいせい」

表情パーツには「歌い顔」、「笑顔」、「サイコパス顔」の3種類が付属。オプションパーツには「マイク」、「斧」、「リンゴジュース」などがついてくる。

【仕様】

・プラスチック製 塗装済み可動フィギュア

・ノンスケール

・専用台座付属

・全高 約145mm

「figma さくらみこ」

表情パーツには「笑顔」、「でゃまれ顔」、「ムスっとした顔」、「目閉じ笑顔」が用意され、オプションパーツとして「マイク」、「35P」、「35P腕組上半身」、「碁盤」などが付属する。

【仕様】

・プラスチック製 塗装済み可動フィギュア

・ノンスケール

・専用台座付属

・全高 約140mm

(C) 2016 COVER Corp.

※発売日は流通により前後する場合があります。