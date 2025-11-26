この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「美味すぎるとバズったミスドのアレンジをブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開。偏食家で知られる氏原が、ミスタードーナツ（以下、ミスド）の人気アレンジレシピを本音で評価した。



動画では、過去にSNSなどで注目されたアレンジや公式サイトで紹介されているレシピを調理し、実食レビューを展開。まず、ポン・デ・リングをフライパンで焼く「焼きポン・デ・リング」に挑戦。「焼いた方が美味いかも」と氏原は高評価だった。



次に、ハニーディップにチーズとハチミツを組み合わせた「ハニーフロマージュ」を実食。甘じょっぱい味を好む氏原は「結構美味いぞこれ」と85点の高得点を付けたが、サカモトは「意外に来ない」と、評価が真っ二つに割れる結果となった。



さらに、公式レシピの「モーニングリングトースト」では、氏原の評価がさらに辛辣になる。ハニーディップとハム、卵を組み合わせた一品を口にするやいなや、「全然美味しくねぇ」と一蹴。甘さと食事系の味が混ざり合うことに強い拒否反応を示した。



しかし、ポン・デ・リングを揚げだし豆腐のように調理した「ポン・デ・揚げだし」を口にすると、その評価は一変。「美味い！」「ドーナツっていうこと忘れるよね」と絶賛した。甘さが消え、もちもち食感の和風料理に変身したことに驚きを隠せない様子であった。この結果から、ドーナツを食事系にアレンジする際は、甘さを完全に消し去る和食風の調理法が成功の鍵となるのかもしれない。