この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「美味すぎるとバズったミスドのアレンジをブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開。偏食家で知られる氏原が、ミスタードーナツ（以下、ミスド）の人気アレンジレシピを本音で評価した。

動画では、過去にSNSなどで注目されたアレンジや公式サイトで紹介されているレシピを調理し、実食レビューを展開。まず、ポン・デ・リングをフライパンで焼く「焼きポン・デ・リング」に挑戦。「焼いた方が美味いかも」と氏原は高評価だった。

次に、ハニーディップにチーズとハチミツを組み合わせた「ハニーフロマージュ」を実食。甘じょっぱい味を好む氏原は「結構美味いぞこれ」と85点の高得点を付けたが、サカモトは「意外に来ない」と、評価が真っ二つに割れる結果となった。

さらに、公式レシピの「モーニングリングトースト」では、氏原の評価がさらに辛辣になる。ハニーディップとハム、卵を組み合わせた一品を口にするやいなや、「全然美味しくねぇ」と一蹴。甘さと食事系の味が混ざり合うことに強い拒否反応を示した。

しかし、ポン・デ・リングを揚げだし豆腐のように調理した「ポン・デ・揚げだし」を口にすると、その評価は一変。「美味い！」「ドーナツっていうこと忘れるよね」と絶賛した。甘さが消え、もちもち食感の和風料理に変身したことに驚きを隠せない様子であった。この結果から、ドーナツを食事系にアレンジする際は、甘さを完全に消し去る和食風の調理法が成功の鍵となるのかもしれない。

YouTubeの動画内容

01:33

アレンジ?「焼きポン・デ・リング」の実食
03:52

アレンジ? 甘じょっぱい系「ハニーフロマージュ」
11:17

アレンジ? 公式レシピ「モーニングリングトースト」に酷評
15:05

アレンジ? まるで和食？「ポン・デ・揚げだし」を絶賛

関連記事

ハッピーターン味のポテチはアリ？ 偏食家がカルビー・ファミマの11月新商品を忖度なしで評価

ハッピーターン味のポテチはアリ？ 偏食家がカルビー・ファミマの11月新商品を忖度なしで評価

 バーガーキングで頼むべきはコレ！「味がしない」と酷評連発の末にたどり着いたNo.1バーガー

バーガーキングで頼むべきはコレ！「味がしない」と酷評連発の末にたどり着いたNo.1バーガー

 ブチギレ氏原が「あ、うまっ！」と絶叫した油そばとは？通販で頼める名店の味を徹底レビュー

ブチギレ氏原が「あ、うまっ！」と絶叫した油そばとは？通販で頼める名店の味を徹底レビュー
もっと見る

チャンネル情報

ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】_icon

ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】

YouTube チャンネル登録者数 57.30万人 1770 本の動画
「ブチギレ氏原」と「サカモト」のYoutubeチャンネル。 生配信や編集動画を""ほぼ毎日更新中"" 「来たコメント全てにキレる生配信」開催はコミュニティ投稿をチェック！ サブチャンは「GGチャンネルサブ」で検索！ https://www.youtube.com/channel/UCrvEqB719u87IBQkexM2pTQ?view_as=subscriber
youtube.com/@ujihara_sakamoto_gg YouTube