「【納得】日本中が他人の不幸で喜ぶだらけ…劣等感の拡大と『仲間入りしない』心理を解説」と題した動画で、カウンセラー・作家のRyotaさんが最近の日本社会に広がる“他人の不幸で喜ぶ”風潮について鋭く分析した。



冒頭でRyotaさんは、「皆さんは最近、他人の不幸で喜ぶ人増えてるなっていう感じしないですか？」と問いかけながら、テレビやインターネットにあふれるゴシップや不祥事のニュースが、なぜ注目されるのかを語った。その背景には、SNSなどで「格差が見えるようになり」、社会全体の劣等感が増幅している現状があるという。



特に現代では、「同年代で活躍できてる人がインターネットの普及とかで簡単に分かっちゃう」とし、SNSによる相互比較や情報拡散によって「劣等感が拡大してるよね」と社会問題化している点を指摘。Ryotaさんは「SNSって使うと幸福度落ちるんですよ」と、ブータンの例もあげながらSNSと幸福感の関連性に言及した。



また、「他人が下がった時に自分が上がったように錯覚するんですけど、自分は何も変わってないですよ」と述べ、一時的な安心感を得ても本質的な問題解決にはならない“錯覚”の危険性を解説。さらに、「家庭の格差や教育の連鎖」といった構造的な要因にも切り込み、「家庭の豊かさとか教育の連鎖が抜け出せない背景になっている」と家族・親の影響力の大きさを強調した。



日本独自の文化面にも触れ、「人の不幸が娯楽の風潮がもう強すぎだよね」と率直に指摘。「週刊誌のゴシップやワイドショーが視聴率を稼ぐ一方で、『人の生活に興味をすごく持つ』文化が根付いている」と分析した。また、「個人の生きるエネルギーが非常に弱まってる」と、社会経済の停滞や人々の無力感も背景にあると強調。「無気力だから家の中でずっとスマホ見るとか、インターネット見るっていう娯楽ばっかり」と現代人の心理もあぶり出した。



では、どう生きればこの風潮に呑み込まれないでいられるのか？ Ryotaさんは「そういう情報を見ないのが一番」と断言し、「例えばテレビニュースの9割ってネガティブ。朝からお笑い番組見たって構わないわけですから」と、普段のメディア接触の見直しを提案。「情報を切り替えて生きていくと、他人の不幸なんかそんなに考えなくなるんです」と語る。



締めくくりには「人の不幸を笑う団体に所属しないことが大事」と強く呼びかけた上で、「人の幸せを一緒に喜べる、同時に自分が不幸になった時に助けてくれる、そんな人間関係を築くことが幸せにつながる」と提案。「自分が不幸になった時も笑われちゃいますから」「その気持ちを忘れずに」と、他者への配慮やコミュニティ選択の大切さを訴えている。