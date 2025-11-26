【ちいかわ×ベビースター】ドデカイラーメン、2つの味で11月24日発売/全国販売スタート

おやつカンパニーは、イラストレーター･ナガノ氏が描くX(旧Twitter)発の人気作品「ちいかわ」デザインの『ちいかわ ベビースタードデカイラーメン(とんこつしょうゆラーメン味/モダン焼き味)』を、2025年11月24日(月)に全国発売した。

「ちいかわ」の作品内に登場する“とんこつしょうゆラーメン”と“巨･モダン焼き”が、ベビースタードデカイラーメンになって登場。とんこつの風味と野菜の旨みをきかせた「とんこつしょうゆラーメン味」、鰹節の風味と甘いソースをあわせた「モダン焼き味」の2種類をラインアップする。

〈6種類のパッケージで登場する「ちいかわ ベビースタードデカイラーメン」〉

パッケージはそれぞれ3種類。ちいかわ、ハチワレ、シーサーが“とんこつしょうゆラーメン”を食べる姿や、モモンガ、くりまんじゅう、古本屋が“巨･モダン焼き”を頬張る姿をデザイン。作品の世界観とドデカい麺のベビースターとのコラボレーションを楽しめる。

ちいかわ ベビースタードデカイラーメン(とんこつしょうゆラーメン味）

ちいかわ ベビースタードデカイラーメン(モダン焼き味)

〈商品概要〉

ちいかわ ベビースタードデカイラーメン(とんこつしょうゆラーメン味/モダン焼き味)

内容量:60g

価格:オープン価格(店頭想定価格:税込152円前後)

発売日:2025年11月24日(月)全国のコンビニエンスストア

2025年12月1日(月)全国のスーパーマーケットなど