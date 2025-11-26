【ちいかわ×ベビースター】ドデカイラーメン、2つの味で11月24日発売/全国販売スタート
おやつカンパニーは、イラストレーター･ナガノ氏が描くX(旧Twitter)発の人気作品「ちいかわ」デザインの『ちいかわ ベビースタードデカイラーメン(とんこつしょうゆラーメン味/モダン焼き味)』を、2025年11月24日(月)に全国発売した。
「ちいかわ」の作品内に登場する“とんこつしょうゆラーメン”と“巨･モダン焼き”が、ベビースタードデカイラーメンになって登場。とんこつの風味と野菜の旨みをきかせた「とんこつしょうゆラーメン味」、鰹節の風味と甘いソースをあわせた「モダン焼き味」の2種類をラインアップする。
パッケージはそれぞれ3種類。ちいかわ、ハチワレ、シーサーが“とんこつしょうゆラーメン”を食べる姿や、モモンガ、くりまんじゅう、古本屋が“巨･モダン焼き”を頬張る姿をデザイン。作品の世界観とドデカい麺のベビースターとのコラボレーションを楽しめる。
ちいかわ ベビースタードデカイラーメン(とんこつしょうゆラーメン味）
ちいかわ ベビースタードデカイラーメン(モダン焼き味)〈商品概要〉
ちいかわ ベビースタードデカイラーメン(とんこつしょうゆラーメン味/モダン焼き味)
内容量:60g
価格:オープン価格(店頭想定価格:税込152円前後)
発売日:2025年11月24日(月)全国のコンビニエンスストア
2025年12月1日(月)全国のスーパーマーケットなど