SEVENTEEN（セブンティーン）のMINGYU（ミンギュ）が自身のInstagramを更新。ステージの熱気伝わるオフショットでファンを魅了している。

【写真】SEVENTEENミンギュ、エスクプスとの汗光る2ショット（3枚目）／金髪アップバングの貴公子スタイル（3枚目）／『Dream Concert Abu Dhabi 2025』オフショット

■セブチ・ミンギュ＆エスクプス、“熱気そのまま”ステージ後オフショット

ミンギュはS.COUPS（エスクプス）とのユニット・CxMとして、11月22日（現地時間）にアラブ首長国連邦・アブダビのエティハド・パークで開催された『Dream Concert Abu Dhabi 2025』に出演。本投稿は、ステージ直後のバックステージで撮影されたものとみられる。

投稿は、黒髪をラフに崩したヘアでのリアルな質感が漂う鏡越しセルフィーに始まり、続いてエスクプスとのバックステージ2ショット。公演を終えた直後だろうか、重ね付けしたシルバーのネックレス、ブラックTシャツにレザーボトムスというスタイルのふたりは、顔には汗が光り、紅潮した様子。夜の屋外照明が、ふたりの凛々しさを一層際立たせる。

続くセルフィーでは、顔をクローズアップ。頬を膨らませる表情や、さらには顎先から汗が滴り落ちる瞬間までが捉えられ、アブダビのステージの興奮と熱気が濃密に伝わる投稿となった。ミンギュは投稿に、「Thank you Abu Dhabi Carats! See you soon」とファンへの感謝と再会を約束するメッセージを添えている。

SNSでは、「水（汗）も滴るいい男すぎる」「伸びた前髪がセクシー」「クプスとの2ショットめちゃくちゃかっこいい」「汗だくなのにこのかっこよさ何？」「イケメンすぎて画面壊れる」など、世界中のファンが熱気あるコメントを寄せている。

■ミンギュ、金髪アップバングにエレガントな貴公子スタイルのプレビューカット

一方、公式Xでは「SEVENTEEN 2026 SEASON’S GREETINGS」のプレビューカットが公開。ミンギュ（左下カット）は、胸元フリルに袖のレース＆リボン、黒のボアジャケットを合わせ、エレガントな美しさを披露している。

■エクスプス×ミンギュ『Dream Concert Abu Dhabi 2025』オフショット