コクヨは、2025年に50周年を迎えたキャンパスノートと、2026年に25周年を迎えるデルフォニックスのステーショナリーブランド「ロルバーン」とのコラボレーションによるアイテムを、2026年1月9日より一般発売します。

なお、今回のコラボ商品は、2025年12月17日から開催される文具女子博2025で先行販売されます。

今回のコラボレーションでは、コクヨとデルフォニックスそれぞれからアイテムを発売。コクヨからは「デザイン交換ノート」3品番と「コラボレーション限定デザイン」5アイテム18品番が発売されます。

「デザイン交換ノート」 は、両ブランドのスタンダードなモデルの表紙と中身をまるごと交換したもの。コクヨから発売される「Campus X Rollbahn リングメモ L」は、見た目はロルバーンの表紙デザインとツインリング仕様ですが、デザインされたロゴは「Campus」。そして表紙を開くとキャンパスノートの横罫線が広がる。そんな不思議な体験を味わえます。

「Campus X Rollbahn リングメモ L」（ダークブルー、イエロー、ライトブルー）

「コラボレーション限定デザイン」のラインナップでは、Campusが意味する「学校」と、Rollbahnが持つ「滑走路」という言葉の空気や風景を重ねた”空へとつながる場所”を共通モチーフとしました。ソフトリング、ノートバインダー、野帳 、クリアポーチ、ミニノートと幅広く展開します。

「Campus X Rollbahn ソフトリング A5／B6」

「Campus X Rollbahn ノートバインダー A5」

「Campus X Rollbahn 野帳」

「Campus X Rollbahn クリアポーチ」

「Campus X Rollbahn ミニノート」

一方、デルフォニックスからも「デザイン交換ノート」が登場。「Campus × Rollbahn B6ノート」は、キャンパスノートの表紙デザインはそのままに、Rollbahnのロゴを配しています。中紙はインクがにじみにくく裏移りしにくい5mm方眼の上質紙「ロルバーン専用用紙」になっています。

「Campus × Rollbahn B6ノート」

未来や新しい世界を思わせるような構図で描いた「屋上」「飛行機」「黒板」の全3柄の限定デザインを採用したステーショナリーも発売されます。

「Campus × Rollbahn ロルバーン メモ ミクロ・ロルバーン ポケット付メモ M/L」

「Campus × Rollbahn ロルバーン フレキシブル カバー 360° L」

「Campus × Rollbahn ロルバーン チャーム」

「Campus × Rollbahn ロルバーン ブックマーク」

また、文具女子博2025では、限定デザインのアイテムが登場します。学校の屋上と飛行機雲を描いた2種のステーショナリーは、夕焼けで空がピンクのグラデーションになる情景が思い浮かぶようなデザインです。ロルバーン ポケット付メモ Lと、ロルバーンシリーズのリング部分にも取り付けられるチャームをラインナップします。

文具女子博限定デザイン Campus × Rollbahn「夕焼け」

コクヨ「キャンパスノート」×デルフォニックス「ロルバーン」コラボ 発売日：2026年1月9日一般発売

