Âè£¹²ó¡§±öÃ«»Ê¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë¡¿ÃæÊÔ
photo by Sano Miki
Á°ÊÔ¢¡Âç³ØÂ´¶È»þ¤Þ¤ÇÌµÌ¾¤À¤Ã¤¿±öÃ«»Ê¤¬¥×¥í¤Ê¤ì¤¿¤ï¤±¡ä¡ä
¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÎÃìÃ«Å¯Æó´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢2012Ç¯²Æ¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿±öÃ«»Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö½é¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤³¤½¤·¤Æ¤â¸ø¼°Àï¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤â¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¡¢´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯Æü¡¹¤Ï¡¢ÆùÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¾ÃÌ×¤·¡ÖËèÆü¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤À¤¬°ìÊý¤Ç¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Î´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢À®Ä¹¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤â³Î¤«¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢±öÃ«¤Ï¤½¤Î¼ê±þ¤¨¤À¤±¤òÍê¤ê¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËË×Æ¬¤·¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï½µ£²²ó¤¯¤é¤¤£²ÉôÎý½¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸áÁ°Îý½¬¤Ç¤Ï¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤´¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÁê¼ê¤Ë11ÂÐ11¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥³¡¼¥È¥²¡¼¥à¤ä¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥á¥óÁÈ¤À¤±¡Ø£±¥¿¥Ã¥Á¡£¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ê¤·¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤Ä¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¥¹¥¿¥á¥óÁÈ¤¬¿ôÅªÉÔÍø¤Î¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢Á´Á³¥Ü¡¼¥ë¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤âËÍ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢Ëè²ó¡Êº´Æ£¡Ë¼÷¿Í¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤ÎÇ¯¤ÎÆÀÅÀ²¦¤ÈMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Î¼÷¿Í¤µ¤ó¤Ç¤¹¡¢¤Ï¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¡¢¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤ä¤é¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¸áÁ°Îý½¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÃëÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¾¯¤·µÙ¤ó¤Ç¡¢¼ã¼ê¤À¤±¤Ç¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤äÂÐ¿Í¤¬¥á¥¤¥ó¤Î£²ÉôÎý½¬¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¢¤È¡£
¡¡¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ17»þ¤¯¤é¤¤¤Ë¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ò½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í¼Êý¤Ï¼Ö¤¬º®¤à¤Î¤Ç²È¤ËÃå¤¤¤¿¤é¤â¤¦18»þÈ¾¤È¤«¤Ç¡¢Í¼¿©¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡ØÌÀÆüÁá¤¤¤«¤é¿²¤Ê¤¤ã¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÄ«¤¬Íè¤Æ¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸£±Æü¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡¡¤¢¤ÎÆü¡¹¤ÏËÜÅö¤Ë¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤Ë¤»ÎÏ¤Îº¹¤¬ÌÀ¤é¤«¤À¤«¤éÊ¸¶ç¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤â¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢·ë²Ì¡Ø¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤È¡£º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤Ð¤¢¤Î¶ì¤·¤¤È¾Ç¯¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ËÍ¤Î¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½é¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î»þ´Ö¤¬ÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤¿¤Î¤ÏÆ±¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ªÈ×Àï¡¢Âè28Àá¤Î²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤È¡¢Í¥¾¡¤ò¤«¤±¤¿Âè33Àá¤Î¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¤È£²ÅÙ¡¢ÀèÈ¯¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Á°¼Ô¤Ï¿¹ÏÆÎÉÂÀ¤¬¡¢¸å¼Ô¤ÏÀéÍÕÏÂÉ§¤¬½Ð¾ìÄä»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤·¤«¤â¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Àï¤ÏÂ¾²ñ¾ì¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤ÇJ1¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ëÂç°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¡¢ËÜÅö¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Àï¤Î¤Ò¤È¤ÄÁ°¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¤ÇÀéÍÕ¤µ¤ó¤¬¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼¡Àá¤Ï½Ð¾ìÄä»ß¤À¤È·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ø¤³¤ó¤ÊÂç»ö¤Ê»þ¤Ë¡¢¥Þ¥¸¡¢²¿¤·¤Æ¤ó¤Î¡ª¡Ù¤È¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£½éÀèÈ¯¤·¤¿£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤â¹Å¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÅöÁ³£±»î¹ç¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËËÍ¤Î²Ù¤¬½Å¤¹¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¡ª¡Ù¤È¡£
¡¡¤¿¤À¡¢½é¤á¤Æ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ø»î¹ç¤è¤êÎý½¬¤Î¤Û¤¦¤¬¥¥Ä¤¤¡Ù¡Ø¤Õ¤À¤óÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¶¥»¥ì¥Ã¥½Àï¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â......¤¢¤ó¤Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ÎÁ°¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤É¡¢Îý½¬¤É¤ª¤ê¤Ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤ì¤¿¤·¡¢Á°È¾¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¹¶·â¿Ø¤¬£²ÅÀ·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Çµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¡¢£´¡Ý£±¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¡¢Â¾²ñ¾ì¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¡¢Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ......ËÍ¼«¿È¤Ï¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Àï¤Ç²¿¤«¤ò¤·¤¿¤È¤«¡¢²¿¤«¤¬¤Ç¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ"ÆüËÜ°ì"¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ØÍ¥¾¡¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤À¡Ù¡Ø¤Ê¤ó¤«¡¢¤¹¤Ã¤²¤§¡Á·Ê¿§¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢¶ì¤·¤¤È¾Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î´¿´î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡J1¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ"¥¿¥¤¥È¥ë"¤ò¤è¤ê°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¤¿2013Ç¯°Ê¹ß¤À¡£Æ±Ç¯¡¢±öÃ«¤Ï³«ËëÀï¤«¤éÀéÍÕÏÂÉ§¡¢¿åËÜÍµµ®¤È£³¥Ð¥Ã¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¤Ê¤¬¤éÁ´34»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢J1Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
¡ÖÁ°Ç¯ÅÙ¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤Î´é¤Ö¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÍ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤À¡¢¤¯¤é¤¤¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢£±Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÀá¤ÇµÕÅ¾Í¥¾¡¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤Ï¤³¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¨¤ë¤È³Î¿®¤ò»ý¤Æ¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼þ¤ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢»î¹ç¤Ë¾¡¤Á¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À®¸ùÂÎ¸³¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤Î¤â¼ý³Ï¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¡¢Èà¤Ë³Î¤«¤Ê¼«¿®¤ò¿¢¤¨¤Ä¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë2014Ç¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª½Ð¤ä¡¢2015Ç¯¤Î£³ÅÙÌÜ¤ÎJ1À©ÇÆ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê±öÃ«¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤¬2017Ç¯¤À¡£
¡¡¹Åç¤Ç¤Î6¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÎÇ¯¡¢±öÃ«¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£J1¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÁ°È¾Àï17»î¹ç¤òÀï¤Ã¤Æ¡¢2¾¡4Ê¬11ÇÔ¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢£¶Ç¯ÌÜ¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê¸½ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÂàÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÍÉ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾õ¶·²¼¡¢±öÃ«¤Ë½é¤á¤Æ³¤³°¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¯¡£UAE¤Î¥¢¥ë¡¦¥¢¥¤¥ó¤À¡£ÆüËÜÂåÉ½Áª½Ð¤òµ¡¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¿¼¤¯Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤¿¡£
¡Ö2017Ç¯¤ÏËÍ¼«¿È¤âÁ´Á³¥×¥ì¡¼¤¬¤è¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤â·ë¹½¤¢¤Ã¤ÆÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿³¤³°¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢29ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê......¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â´Þ¤á¤Æ»¶¡¹Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥é¥Ö·÷¤Î¹ñ¤Ï¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤¬Â¿¤¯¡¢À¸³è¤â´Þ¤á¤ÆÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤·Ð¸³¤ò¼«Ê¬¤ÎÈî¤ä¤·¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Æü¤ËÆü¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ÎÊ¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç2017Ç¯²Æ¡¢±öÃ«¤ÏÆüËÜ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥¢¥ë¡¦¥¢¥¤¥ó¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£Åö½é¤ÏÊ¸²½¤äÉ÷½¬¤Î°ã¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥é¥Þ¥À¥ó¤Î»þ´ü¤Ë¤ÏÎý½¬¤¬22»þº¢¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤â¶ìÀï¤·¤¿¤¬¡¢£±Ç¯¤â¤¹¤ì¤Ð´Ä¶¤Ë¤â´·¤ì¡¢¤«¤Ä¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÇÆüËÜ¸ì¤âÏÃ¤¹¥É¥¦¥°¥é¥¹¤ä¥«¥¤¥ª¡¦¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤UAE¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯»þ´Ö¤Ë¥ë¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¡£Îý½¬³«»Ï¤«¤é20Ê¬¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤ÆÎÃ¤·¤¤´é¤Ç¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤éÎý½¬¤ËÍè¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤ë»þ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤·¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤â¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦½¸ÃÄ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤â¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÎÏ¤¬È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÎËÍ¤Ï¡¢¤è¤¯¤â°¤¯¤â¾¯¤·¿¿ÌÌÌÜ¤¹¤®¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÏ¤ÎÈ´¤¤É¤³¤í¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢ËèÆüÌÜ°ìÇÕ¤Ç¡¢¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤âÂ¿¤¤¤ï¤±¤Ç......¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¼«Ê¬¤Ø¤Î¥±¥¢¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥×¥ì¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¶þ¶¯¤ÊFW¿Ø¤È¤ÎÂÐÖµ¤òÄÌ¤·¤Æ¶ÉÌÌ¤Ç¤Î¶¯¤µ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢2017¡Ý18¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤È¥«¥Ã¥×Àï¤Ç¤Î¹ñÆâÆó´§¤ä¡¢FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2018¤Ç¤Î½àÍ¥¾¡¤È¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤³¤È¤â¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖUAE¤ÏÀï½Ñ¤ÇÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¸Ä¤ÎÀï¤¤¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¥ê¡¼¥°¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÁª¼ê¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¤ÎÁª¼ê¤ÏÆÃ¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂÎ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂ®¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤À¤±¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¤È¸ÄÀÇÉ¤¾¤í¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎFW¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÂÎ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÇØÉé¤¤Êý¤ò¹©É×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¼éÈ÷¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¸«½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¤Ç·è¤á¤¿ÆÀÅÀ¤¬¸ú¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¸å¤¹¤°¤Ë·ÀÌó¹¹¿·¤ÎÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë£´¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë£²¡¢£³¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ï´Ä¶¤ò´Þ¤á¤Æ³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢½¼¼Â¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À£³¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç²ÈÂ²¤òÆüËÜ¤Ëµ¢¤·¤ÆÃ±¿ÈÀ¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢£´¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦°ÕÌ£¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¼«Ê¬¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢±öÃ«¤Ï2021Ç¯²Æ¤Ëµ¢¹ñ¤ò·è°Õ¤·¡¢¹Åç¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò·è¤á¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¡Ö¤â¤·µ¢¹ñ¤¹¤ë¤Ê¤é¹Åç¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢°ÜÀÒ¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ò´Þ¤á¤¿"¥¿¥¤¥ß¥ó¥°"¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£²¾¤Ë¹Åç¤Ø¤ÎÉüµ¢¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ú¤Â³¤³¤³°¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÃµ¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤ÈÊ¹¤¯¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÁê»×Áê°¦¤Î¾õÂÖ¤ÇÈà¤Ï£´¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Ë»ç¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÅ»¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤Î¹Åç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¾õÂÖ¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£À®ÀÓ¤È¤·¤Æ¤â¸µµ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÊý¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶¯¤¤¹Åç¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤â¡¢½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÉüµ¢¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë¢¡±öÃ«»Ê¤¬ºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¿¹Åç¤ÎDNA¡ä¡ä
±öÃ«»Ê¡Ê¤·¤ª¤¿¤Ë¡¦¤Ä¤«¤µ¡Ë
1988Ç¯12·î£µÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆÁÅç¸©½Ð¿È¡£¹ñ»Î´ÛÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢2011Ç¯¤Ë¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯Æþ¤ê¡£2012Ç¯£¸·î¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£2012Ç¯¡¢2013Ç¯¤ÎÏ¢ÇÆ¡¢2015Ç¯¤È£³ÅÙ¤ÎJ1À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2014Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¥¤¥¸ÏÈ¤È¤·¤Æ¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2017Ç¯¡¢UAE¤Î¥¢¥ë¡¦¥¢¥¤¥ó¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£2018Ç¯¤ÎFIFA¥¯¥é¥Ö£×ÇÕ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò½àÍ¥¾¡¤Ø¤ÈÆ³¤¯³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£2021Ç¯£¶·î¡¢¥¢¥ë¡¦¥¢¥¤¥ó¤òÂàÃÄ¡£Æ±Ç¯½©¡¢¸ÅÁã¤Î¹Åç¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£