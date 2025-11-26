Photo:カタオカ キヨシ

防犯対策として防犯カメラの導入を検討していたのですが、数多くのメーカーから、さまざまなタイプの防犯カメラが販売されているので、どの商品を購入すればよいのか途方に暮れていました。

そんな折、Anker（アンカー）の屋外用防犯カメラ「Eufy SoloCam S340」の使い心地を試す機会があったので、早速レビューしたいと思います。

Anker Eufy SoloCam S340（屋外防犯カメラ）【ソーラー充電 / 360°撮影可能/パンチルト / 460万超高画素 / 3K画質 / 防犯対策/デュアルレンズカメラ / 8倍ズーム / ワイヤレス対応/連続給電可能/バッテリー搭載 / 2.4 GHz Wi-Fi / IP55 防塵防水/追加料金不要 】 17,490円 Amazonで購入する PR PR 24,990円 楽天で購入する PR PR 24,990円 Yahoo!ショッピングで購入する

ソーラーパネル搭載で電源や配線の工事不要。簡単に設置できるAnkerの屋外用防犯カメラ

Ankerの「Eufy SoloCam S340」が自宅に到着。パッケージデザインがスタイリッシュで、いい感じです。

パッケージには、「Eufy SoloCam S340」本体やソーラーパネル以外にUSB-C & USB-A ケーブル、ソーラーパネル用のUSB-C延長ケーブル、取り付けブラケット、取り付けネジパック、クイックスタートガイドなどが同梱されています。

「Eufy SoloCam S340」の初期設定は、Eufyシリーズ共通のEufy アプリに登録してセットアップします。

アプリの指示に従ってアカウントを作成し、スマホに表示されたQRコードを「Eufy SoloCam S340」でスキャンしてWi-Fi接続を行えば初期設定は完了。

同梱されているクイックスタートガイドにもカメラの取り付け方が書いてありますが、アプリでは日本語で説明されているので便利です。

ソーラーパネルを使って充電するので、「Eufy SoloCam S340」の設置場所には東南向きで、直射日光があたりやすい玄関先の屋根の横側を選択。アプリを使えばカメラの向きのプリセットや動作検知ゾーンなどを設定できます。

ソーラーパネルで充電するため電源や配線の工事が不要で、簡単に設置できるのも嬉しいポイント。「Eufy SoloCam S340」本体とソーラーパネルを接続する延長ケーブルが付属しているので、カメラと離して設置することもできますよ。

昼夜問わず高画質映像を記録し、水平方向に360°、垂直方向に70°撮影可能な「Eufy SoloCam S340」

「Eufy SoloCam S340」は水平方向に360°、垂直方向に70°撮影できる高性能な3K広角カメラと8倍ズーム対応の2K望遠のデュアルカメラを搭載しています。

人物を検知するとアプリに通知がきて、撮影された録画データはアプリで見ることができます。撮影データはローカルストレージに保管でき、追加で月額料金がかからないのも◎。

日中に撮影された動画がこちら。3K広角カメラだけに、かなり鮮明で広範囲に撮影されているのにビックリしました。2K望遠の8倍ズーム機能を使えば、人物の顔などをしっかり確認することができます。

「Eufy SoloCam S340」は夜間でもカラーで鮮明な映像を残すことができる、カラーナイトビジョン機能を搭載。

暗い夜でも鮮明に映像を記録できるので、不審者が特定しやすく防犯性が向上します。AIモーショントラッキングにより、人物やペットを自動で追尾してはっきりと撮影することも可能。

面倒な配線工事が不要で、昼夜問わず撮影性能が高いAnkerの「Eufy SoloCam S340」。屋外用防犯カメラの導入を検討されている方は、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。

