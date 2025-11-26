電気代不要で360°死角なし。防犯カメラはAnkerが「正解」でした
この記事は2025年7月13日に公開された記事を編集して再掲載しています。
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
防犯対策として防犯カメラの導入を検討していたのですが、数多くのメーカーから、さまざまなタイプの防犯カメラが販売されているので、どの商品を購入すればよいのか途方に暮れていました。
そんな折、Anker（アンカー）の屋外用防犯カメラ「Eufy SoloCam S340」の使い心地を試す機会があったので、早速レビューしたいと思います。
ソーラーパネル搭載で電源や配線の工事不要。簡単に設置できるAnkerの屋外用防犯カメラ
Ankerの「Eufy SoloCam S340」が自宅に到着。パッケージデザインがスタイリッシュで、いい感じです。
パッケージには、「Eufy SoloCam S340」本体やソーラーパネル以外にUSB-C & USB-A ケーブル、ソーラーパネル用のUSB-C延長ケーブル、取り付けブラケット、取り付けネジパック、クイックスタートガイドなどが同梱されています。
「Eufy SoloCam S340」の初期設定は、Eufyシリーズ共通のEufy アプリに登録してセットアップします。
アプリの指示に従ってアカウントを作成し、スマホに表示されたQRコードを「Eufy SoloCam S340」でスキャンしてWi-Fi接続を行えば初期設定は完了。
同梱されているクイックスタートガイドにもカメラの取り付け方が書いてありますが、アプリでは日本語で説明されているので便利です。
ソーラーパネルを使って充電するので、「Eufy SoloCam S340」の設置場所には東南向きで、直射日光があたりやすい玄関先の屋根の横側を選択。アプリを使えばカメラの向きのプリセットや動作検知ゾーンなどを設定できます。
ソーラーパネルで充電するため電源や配線の工事が不要で、簡単に設置できるのも嬉しいポイント。「Eufy SoloCam S340」本体とソーラーパネルを接続する延長ケーブルが付属しているので、カメラと離して設置することもできますよ。
昼夜問わず高画質映像を記録し、水平方向に360°、垂直方向に70°撮影可能な「Eufy SoloCam S340」
「Eufy SoloCam S340」は水平方向に360°、垂直方向に70°撮影できる高性能な3K広角カメラと8倍ズーム対応の2K望遠のデュアルカメラを搭載しています。
人物を検知するとアプリに通知がきて、撮影された録画データはアプリで見ることができます。撮影データはローカルストレージに保管でき、追加で月額料金がかからないのも◎。
日中に撮影された動画がこちら。3K広角カメラだけに、かなり鮮明で広範囲に撮影されているのにビックリしました。2K望遠の8倍ズーム機能を使えば、人物の顔などをしっかり確認することができます。
「Eufy SoloCam S340」は夜間でもカラーで鮮明な映像を残すことができる、カラーナイトビジョン機能を搭載。
暗い夜でも鮮明に映像を記録できるので、不審者が特定しやすく防犯性が向上します。AIモーショントラッキングにより、人物やペットを自動で追尾してはっきりと撮影することも可能。
面倒な配線工事が不要で、昼夜問わず撮影性能が高いAnkerの「Eufy SoloCam S340」。屋外用防犯カメラの導入を検討されている方は、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。
