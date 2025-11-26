¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ±ÍÅÍ¤¬·ëº§¡ª¡¡¥·¥å¡¼¥È¤¬Éð´ï¤â¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ï¥ÉÄ¾µå¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¥Ë¥å¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë»äÀ¸³è¤Ç¤âà½÷Ë¼Ìòá¤À¡£µð¿Í¤ÎÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬Æ±¶¿¡¦ÂçÊ¬¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤¬£²£µÆü¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éµð¿Í¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÅÄÃæ±Í¤Ïº£µ¨¡¢Ãæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à£²°Ì¥¿¥¤¤Î£¶£²»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢ÅÁ²È¤ÎÊõÅá¡¦¥·¥å¡¼¥È¤òÉð´ï¤Ë¥»³¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤ò°µÅÝ¡£ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£±£³¡¢£³£¶¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¼«¸ÊºÇ¹â¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤ÏÎÏ¶¯¤¤Ä¾µå¤È±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÆâ³Ñ¤ò¤¨¤°¤ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¾¡Éé¤òÂ³¤±¤ë±¦ÏÓ¤À¤¬¡¢°ìÀ¤°ìÂå¤ÎÂç¾¡Éé¤Ïà¥ÉÄ¾µåá¤Ç¹¶¤á¤¿¡£¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ê¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¡£¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤Î·ë²Ì¡¢À²¤ì¤Æ°¦ºÊ¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÄÃæ±Í¤Ï¡Ö¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¡£¤ª¸ß¤¤½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØÁü¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¤â¸¥¿ÈÅª¤ÊºÊ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡£¡ÖÁÝ½ü¤«¤éÀöÂõ¡¢ÎÁÍý¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¡ØÌîµå¤À¤±¡Ù¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤ë´Ä¶¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÅÄÃæ±Í¡Ë¡£ÎÁÍý¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿·ºÊ¤¬ºî¤ë¼êÎÁÍý¤ÎÃæ¤Ç¡¢±¦ÏÓ¥¤¥Á²¡¤·¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö´Ú¹ñÎÁÍý¤Î¥Ý¥Ã¥µ¥à¤È¥¹¥ó¥É¥¥¥Ö¤¬ÆÃ¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È°ßÂÞ¤â¤¬¤Ã¤Á¤ê¤È¤Ä¤«¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï±óÀ¬¤Ê¤É¤â½Å¤Ê¤Ã¤ÆÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤È¤Ê¤ë»þ´Ö¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢ºßÂð»þ¤Ë¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¤È¤â¤Ë²Ö¤ò°¦¡Ê¤á¡Ë¤Ç¤ë»þ´Ö¤¬Ìþ¤ä¤·¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÉô²°¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¾ï¤ËÀ¸¤¤¿²Ö¤ò¾þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª²Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢£²¿Í¤Ç²Ö²°¤µ¤ó¤ËÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤Î¤¢¤È¤È¤«¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤«¤Ã¤«¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Á³¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È²º¤ä¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Ç³ÐÀÃ¤ò¿ë¤²¡¢ºÇ°¦¤ÎÈ¼Î·¤âÆÀ¤Æ¸ø»ä¤È¤â¤Ë½¼¼Â°ìÅÓ¡£¡Öº£¸å¤ÏÂÐºö¤â¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ê°ÜÀÒ¡Ë£²Ç¯ÌÜ¤¬ËÜÅö¤Î¾¡Éé¡×¤È¾ïÆüº¢¤«¤é¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¼ã¤±¦ÏÓ¤Ï¡¢¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Î¤¿¤á¤ËÍèµ¨¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤¦¡£