2025年11月22日、YouTubeグループ・フィッシャーズが自身のYouTubeチャンネルを更新。ボクシングと水抜きに挑戦する動画を公開した。今回の動画は、食材宅配サービスnoshのPR動画となっている。

参考：【写真】「かっこいい！」トレーニング＆水抜きで変貌したマサイ

今回挑戦するのは、メンバーのマサイ。マサイはコメントで太っていることを指摘されてからというもの、体重76キロからダイエットをして67.8キロに。今回はさらにそこから、1週間かけて65キロを目指すようだ。

1週間で課せられたのは、フィットネスジムでのトレーニング、ボクシングジムでのトレーニング、自宅トレーニング、水抜きだ。まずは水を6リットル飲んで、体を「排出モード」にしていく。並行してボクシングトレーニングを始めることに。翌日はサーキットトレーニングを開始。過酷なメニューに「前見えねえっす」「やばいですねこれ」とかなり疲労を感じているようだ。

その後もトレーニングを続け、最後は水抜きへ。「正直ビビってます」と言いつつ、まずはお風呂へ行き、しっかりと湯に浸かる。その後はアルミシートに包まれ、本格的に水分を抜いていくようだ。この2つを繰り返し、結果は65.9キロと目標達成。マサイは日ごろトレーニングをしている選手たちに「リスペクトしかない」と感想を述べて、動画は終了した。

今回の動画に視聴者からは「よりイケメン」「かっこいい！」「爆イケメンすぎる」といった声が集まった。

（文＝向原康太）