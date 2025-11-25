11月24日に更新された実業家のホリエモンこと堀江貴文氏（53）のYouTubeチャンネルで、「逮捕に詳しいホリエモンが語る…NHK党・立花孝志さんはこの後どうなる？」と題する動画が公開された。

本動画は、今月14日に収録されたオンラインサロン「堀江貴文イノベーション大学校（HIU）」で開催された定例会で、堀江氏と元放送作家の鈴木おさむ氏（53）が対談した模様をおさめたもの。

動画内で鈴木氏は「立花孝志が逮捕されたとき、最初に堀江さんのことが思い浮かんだんですよ」「すごい聞いてるからね、堀江さんが逮捕された裏側も」と言及し、「堀江さんが思うに実刑になりますか？」と質問。すると堀江氏は悩ましい表情を見せながら「半々じゃないですか」と予測し、こう私見を述べた。

「逮捕してるのが警察なんで、一応ダブルチェックが働くんですよね。で、あれは恐らく色んな人たちが言ってますけど、兵庫県警を怒らせたのが原因だと思うんですよね」

今月9日に兵庫県警に逮捕された政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（58）をめぐっては、今年1月に亡くなった元兵庫県議の竹内英明さん（享年50）に関する虚偽情報を拡散し、名誉を毀損した疑いが持たれている。

竹内さんは、昨年11月17日に投開票が行われた兵庫県知事選挙で再選を果たした現職・斎藤元彦知事（48）の内部告発文書問題を調査する百条委員会メンバーの1人だった。だが、調査期間中にSNS上での誹謗中傷に悩まされていたといい、同選挙直後に「一身上の都合」で議員を辞職していた。

「同選挙に斎藤知事を応援する目的で出馬していた立花氏は、竹内さんの生前に街頭演説で『警察の取り調べを受けているのはたぶん間違いない』と発言したり、亡くなった直後もSNSで『どうも明日逮捕される予定だったそうです』などと投稿したりしていました。しかし、“竹内さんが捜査対象になっている”という立花氏の発言に対して、兵庫県警の本部長が『全くの事実無根』と異例の声明を発表したのです。竹内さんの妻は立花氏に対して今年6月に告訴状を提出しており、警察が捜査を進めていました」（全国紙記者）

堀江氏は先述の動画で、兵庫県警の本部長が立花氏の発言を否定したことに触れ、「あれ、たぶん怒り狂ってたんですよ」と推察。「『お前にそんな情報がくるわけがねぇだろ、この野郎』『ガセ言いやがって』みたいな感じで、カンカンなんですよ」と述べ、「本当にガセだったと思う」とコメント。

続けて「たぶん立花さんに情報提供した人がガセを掴まされたんでしょうね」とも言い、「それをそのまま素直に言っちゃったらガセだったっていうので、県警が怒っちゃって『あいつ何とかしてやろう』みたいになって」と解説。また立花氏の逮捕についても、被疑者や被告人が罪を認めなければ身柄拘束が続く「人質司法」を主張していた。

いっぽう逮捕翌日に送検された立花氏は現在勾留中であり、19日には神戸地検の請求が認められ、勾留期間が29日まで延長されたことが各メディアで報じられた。

動画収録が行われた14日時点で、「10日経ったらもう1回審査があるんですけど、それも多分勾留が通るので」と予想していた堀江氏は、「不起訴になったらそこで釈放だし、起訴されたら今度は起訴後勾留もあって永遠に勾留されるんですよ」とコメント。テロップでも、《起訴後の勾留期間は、原則として起訴から2か月で、その後は1か月ごとに更新される。判決が確定するまで勾留が続く可能性があり、起訴前勾留のように期間の制限はない》と注釈が表示されていた。

話題は勾留中の生活にも及び、鈴木氏は「取り調べ的なもの以外は何してるんですか？」と質問。過去に拘置所での生活を94日間経験したという堀江氏は、「本を読んでます」とコメント。鈴木氏から「結構、そんなに辛くないですか？」と尋ねられると、「めっちゃ辛いですよ」「人と会えないのが辛い」と率直に語っていた。

その後、再び立花氏の話題に戻り、鈴木氏が「立花さんってちゃんとしていますよね？」と質問。堀江氏が「ちゃんとしていますよ。ちょっとエキセントリック」と答えると、「ああいうのを演じてる？なんであれやってるんですか？」と立花氏の型破りな言動への疑問を投げかけた。

堀江氏が「政治勢力を作りたいからです」と述べるも、鈴木氏は「本当にそう思ってるんですか？」と疑問視。だが堀江氏は「そう思ってなかったらやらないでしょ」と述べ、立花氏が静岡県伊東市長選挙に出馬意欲を示していたことについても「あれで伊東市の辺りの票をある程度取れるからさ」とコメント。

その上で「あの人のビジネスモデルって、注目を常に集め続けないといけないじゃないですか。話題を作って」「だからメシウマなはずですよ、恐らく」と私見を述べ、「すごい実践家ですよね。僕はもう最近そんなことしないですけど、無謀に色んなことにチャレンジしていって、“10回に1回当たればいいや”みたいな」と持論を語っていた。

そんな堀江氏は、立花氏について「結構スポンサーもいるわけですよ」「また有名になるんじゃないですか、出てきたら」とも語り、鈴木氏も「嫌いな人も増えるけど、好きな人も増えますよね」と相槌を打っていた。

また堀江氏は、トランプ米大統領（79）を引き合いに出して「トランプも叩かれたから人気が出たところもあるじゃないですか」と話し、「彼の信者は叩けば叩くほど熱狂的になってくるんで、だからすごいですよ、人気って面白いもので」とコメント。

その上で、「立花さん、逮捕されて喜んでる気がする」「それで議論になって人質司法の問題も出てきたじゃないですか。今まで以上に人質司法にみんなが親しんでると思いますよ」と笑いながら私見を述べていた。

「立花氏側は当初、違法性を争う姿勢を見せていましたが、立花氏の弁護人が14日にYouTubeを通じて“真実相当性は争わない”“罪を認めて謝罪する”との方針を示しました。いっぽう、立花氏は弁護人を通じて竹内さんの遺族側に示談を申し入れましたが、遺族側はキッパリと拒否。立花氏は別事件で執行猶予期間中であることから、“略式起訴で罰金刑を狙っている”と見る向きもあります。

堀江氏の動画は14日に収録されたので、立花氏の弁護人が発表した方針を収録時はまだ把握していなかった可能性もあるでしょう。とはいえ、堀江さんの見解通りに身柄の拘束は継続されました。16日にVTR出演した『サンデージャポン』（TBS系）でも、“兵庫県警を怒らせたのが原因”と動画の内容と同様の私見を述べていました。立花氏の起訴・不起訴が決まったら、再び堀江さんの見解に注目が集まるのではないでしょうか」（WEBメディア記者）