JR東京駅・八重洲北口改札外のすぐそば、東京駅一番街の東京ギフトパレット内に、11月26日（水）～12月9日（火）までの期間限定で『赤福』が出店します。

三重県伊勢エリアを代表する銘菓「赤福餅」に加え、同店が展開しているブランド『五十鈴茶屋』より、栗を使った季節の和洋菓子も併せて販売されます。

定番の「赤福餅」はもちろん、伊勢・大阪・京都にある『五十鈴茶屋』のみで販売されているメニューを、東京駅で入手できる絶好のチャンスが到来！

白あんと黒あんの「白餅黒餅」は要チェック

「白餅鄢餅」は赤福好きなら絶対にゲットしておきたい一品

今回の出店で販売されるのは、名物「赤福餅」（12個入）と、白あんと黒あんの2種類を使った「白餅鄢餅」が登場。

そして『五十鈴茶屋』の銘菓も多数登場。栗餡で柔らかなお餅を包んだ「燦（さん）マロン餅」、チョコあんの「燦チョコ餅」、いちごのほのかな酸味が魅力の「燦いちご餅」など。

「燦（さん）マロン餅」

さらに東京駅では初のお目見えとなる人気商品「栗どらやき」「餅どらやき」や「季（とき）の羊羹 栗」など、秋の実りを堪能できる和洋菓子がラインナップされています。

「栗どらやき」

家族や友人と過ごす楽しい時間のお供にはもちろん、自分へのご褒美としても最適となりそうな『赤福／五十鈴茶屋』の和洋菓子。ぜひ期間中に東京駅に足を運んでみては？

●DATA

期間：2025年11月26日（水）～12月9日（火）

住：東京ギフトパレット内 WEEKLY PALETTE

営：平日9時半～20時半/土日祝9時～20時半 ※最終日は18時閉場

※各メニューとも完売次第終了