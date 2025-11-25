¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡¢ÆüÃæ´Ø·¸°²½¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Î©·û¡¦²¬ÅÄ»á¤Î¹ñ²ñ¼ÁÌä¤Ëµ¿Ìä¡Ö²¿¤òµá¤á¤¿¼ÁÌä¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï£²£µÆü¡¢¹ñ²ñÆâ¤ÇÄêÎã²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÆüÃæ´Ø·¸°²½¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦²¬ÅÄ¹îÌé¸µ³°Áê¤Î¹ñ²ñ¼ÁÌä¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ»á¤Ï£·Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ¤ÎÅúÊÛ¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤«¤é¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤Ï½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤ÎÅúÊÛ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅúÊÛ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃæ¹ñ¤È¤Î³°¸òÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ÁÌä¤·¤¿²¬ÅÄ»á¤Ë¤âÈãÈ½¤ÎÌ·Àè¤¬¸þ¤¯»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï¡¢¼ÁÌä¤·¤¿Â¦¤Î²¬ÅÄ»á¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¦¤ó¡Ä¡£²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¼ã´³Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¼ÁÌä¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¡ØÌÀ³Î¤ËÅú¤¨¤í¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇµÍ¤á¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÌÀ³Î¤ËÅú¤¨¤¿¤éº£ÅÙ¤Ï¡Ø¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡Ê¹ñÌ±¤Ë¡Ë¤½¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥Á¥°¥Ï¥¯¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÍýÍ³¤òÊ¬ÀÏ¡£¡Ö²¬ÅÄµÄ°÷¤â³°Áê·Ð¸³¤¢¤ê¡¢³°¸ò°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î¸ì¤ì¤ë¤³¤È¸ì¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤´Â¸¤¸¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£°ìÂÎ²¿¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÁÌä¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
