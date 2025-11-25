Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤ÏAI¤Ç¡Ö¸¡º÷¡×¤Ê¤ó¤«¤·¤Ê¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢¸¤¤¿Í¤Î¡È¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤»È¤¤Êý¡É¤È¤Ï¡©
AI¤¬¡Ö»È¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ï¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Î¡Ö»È¤¤Êý¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¡¼¥°¥ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡¢KDDI¤Ê¤É¤ò´Þ¤à600¼Ò°Ê¾å¡¢¤Î¤Ù2Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¸¦½¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÀÐ°æÎÏ½Å»á¤À¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òAI¤ÇÃ¯¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤¬È¯Çä¡£Á´680¥Ú¡¼¥¸¡¢2700±ß¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÆß´ïËÜ¡É¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖAI¤È¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÐÏÃ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡ª¡×¡ÖÃÍÃÊ¤Î100ÇÜ¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¹Í¶ñ¡ÙÃø¼Ô¤Î²ÃÆ£¾»¼£»á¤âÁ´ÌÌ´Æ½¤¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò»È¤¨¤ÐÃ¯¤Ç¤â¡È¹Í¤¨¤ë¡É¤³¤È¤ÎÅ·ºÍ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿Æ±½ñ¤«¤é¡¢AI¤ÎÊØÍø¤Ê»È¤¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
AI¤ò»È¤Ã¤Æ¡È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¥Ò¥ó¥È¡É¤òÆÀ¤ë¡ÖÊ¹¤Êý¡×
¡¡AI¤ò»Å»ö¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ä¼«Æ°²½¤À¤±¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¾¯¡¹¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡ÖÆ¬¤ò»È¤¦ºî¶È¡×¤Ë¤âAI¤Ï³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Å¬Åö¤ÊÊ¹¤Êý¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¼Á¤ÎÎÉ¤¤²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥í¥¯¤Ç¤â¤Ê¤¤²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Î¼ÁÌä¡Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¡Ë¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢µ»Ë¡¤½¤Î51¡Ö½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤¬¡¢¤½¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬µá¤á¤ë¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ïµ¡Ç½¡Ë¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ò¸ÜµÒ¤ÎÂ°À¤äÆÃÀ¤Ê¤É¤òµÆþ¡Ó
¡¡¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò²þÁ±¡¦²þÎÉ¤¹¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¡¢¡Ö¿Í¡×¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¿¼ÁØ¿´Íý¤òÃµ¤ê¡¢¤½¤ì¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö´ûÂ¸¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤òÂ»¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÂ¾¿Í¤Ë100¡ó¤Ê¤ê¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£À¸³è¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ï¤«¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í¤¬½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ÏÁÛÁü¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¿Í¤Î¿´¤Î±üÄì¤ËÇ÷¤ëºî¶È¤ò¡¢AI¤Ç¡Ö¥¨¥¤¥ä¥Ã¡×¤È¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬µ»Ë¡¡Ö½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¡×¤Ç¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÂ°À¤Ê¤É¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎËÜ²»¤ËÇ÷¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤¬¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤Êª»ö¤ä¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤âÍ¸ú¤Êµ»Ë¡¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¡×¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÉáÃÊ¤ÏÌµ°Õ¼±¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ¤Ï¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤½¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£²½¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²ÁÃÍ¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤ò²Ä»ë²½¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢¤à¤·¤í¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤³¤½¡¢¤³¤Îµ»Ë¡¤ÏÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬µá¤á¤ë¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ïµ¡Ç½¡Ë¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ò¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¡Ó
¡Ö¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Î²ÁÃÍ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¹Í¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È»×¤¦¤Ê¤«¤ì¡£»ä¤Ë¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÆþ´Ñ¤Ï¤µ¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆAI¤Ë¸À¸ì²½¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤ÎÈ©´¶¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¶á¤ÏÌµ¿Í¤Î¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤¬Á´¹ñ¤ÇÁý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ê¤É¤â¤ï¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
