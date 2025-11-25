¥É¥ë±ß¡¢£±£µ£¶±ßÂæ¤ËºÆ¤Ó²¼Íî¡¡¼å¤¤¿ô»ú¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤ÇÛ¤â¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡¥É¥ë±ß¤¬Àè¤Û¤É¤«¤éµÞÂ®¤ËÇä¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£µ£¶±ßÂæ¤ËºÆ¤Ó²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÆü¤ÏÇãÌá¤·¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢£±£µ£·¡¥£²£°±ßÉÕ¶á¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÄì·ø¤¤ÃÍÆ°¤¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÊÕÅÝ¤Î¾å¤²¤Ï¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¾åÃÍ¤Ç¤ÎÌá¤êÇä¤ê¤â½Ð¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡Àè¤Û¤É£±£±·îÄ´ºº¤Î¥À¥é¥¹Ï¢¶äÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤êÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤»ØÉ¸¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Àè½µ¤ÎÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼å¤¤¿ô»ú¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤ÇÛ¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
USD/JPY¡¡156.83¡¡EUR/JPY¡¡180.75
GBP/JPY¡¡205.52¡¡AUD/JPY¡¡101.31
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
