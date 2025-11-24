¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡ÙµÓËÜ²È¤ÈºÆ¥¿¥Ã¥°¤Ç¡È¶âÈ±¡ÉÈäÏª¡¢ÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿¡ÖÄ«¤«¤é¥®¥ã¥ë¡×¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ê¤ë¤«
¡¡'26Ç¯1·î´ü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö·î9¡×¥É¥é¥ÞÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯!¡Ù¤Ç¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¶¶ËÜ¤Ï·î9ÏÈ¤Ç¤Ï½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¶¶ËÜ¤ÎÁÐ»Ò¤Î·»
µÓËÜ¤ÏÄ«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ùº¬ËÜ¥Î¥ó¥¸»á
¡¡¼Âºß¤¹¤ëÇ¾¿À·Ð³°²Ê¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë½÷À°å»Õ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥ä¥ó¥¡¼Ì¼¤¬¤¢¤ë»ö·ï¤ò¥¥Ã¥«¥±¤ËÌÔÊÙ¶¯¡£¸«»ö¡¢Ç¾¿À·Ð³°²Ê°å¤Ë¤Ê¤êÉÂµ¤¤Ë¶ì¤·¤à´µ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿°åÎÅ¸½¾ì¤ò²þ³×¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦°åÎÅ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À°å»Õ¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ï´ôÉìÊÛ¤ò»È¤¦ÀßÄê¤È¤¤¤¦ÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢'23Ç¯¤ËÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡¢´ôÉì¸©Æâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¶ÐÌ³¤¹¤ëE°å»Õ¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÊüÁ÷¸å¤Ï¡È¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¾À¸¡ª"¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×(¥Æ¥ì¥Ó»ïÊÔ½¸¼Ô)
¡¡µÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø´Æ»¡°å Ä«´é¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤äÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥Ï¥³¥Å¥á¡Á¤¿¤¿¤«¤¦¡ª¡¡¸òÈÖ½÷»Ò¡Á¡Ù¡¢NHK¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¿Íµ¤µÓËÜ²È¤Îº¬ËÜ¥Î¥ó¥¸»á¡£
¡¡¤·¤«¤·Áá¤¯¤â¡¢º£²ó¤Î·î9¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº¬ËÜ¤µ¤ó¤È¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤ó¤ÀÄ«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º¬ËÜ¤µ¤ó¤ÏÌ¡²è¸¶ºî¤ÎºîÉÊ¤ÎµÓËÜ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ê¤É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ï¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡×(Æ±¡¦¥Æ¥ì¥Ó»ïÊÔ½¸¼Ô)
¡¡¤Þ¤¿º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¶âÈ±¤Î¡È¸µ¥ä¥ó"»Ñ¤Ë¤â·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡Ö¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤â¸åÈ¾¤ÎÉ¾²Á¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬¶âÈ±»Ñ¤ÇÄ©¤ó¤ÀÁ°È¾¤Ï¡ÈÄ«¤«¤é¥®¥ã¥ë¤ÎÏÃ¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤"¤È¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£º£²ó¤Î¶âÈ±»Ñ¤Ï¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ò»×¤¤½Ð¤¹¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤±¤Ç·É±ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤â¡£
¡Ö¼Âºß¤¹¤ë°å»Õ¤ÎÈ¾À¸¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸¶ºî¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤¬ÆÀ°Õ¤Êº¬ËÜ¤µ¤ó¤Ê¤é¾å¼ê¤¯»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿Èà¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¡Ø´Æ»¡°å Ä«´é¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤¯¡¢°åÎÅºîÉÊ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬E°å»Õ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤«¤Ê¤êÇ»¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°Î¨¼¡Âè¤Ç¤Ï¥·¥ê¡¼¥º²½¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡×(À©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô)
¡¡¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¿¡¤·¡¢¶¶ËÜ¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤Ê¤ë¤«?