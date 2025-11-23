Ë¡ÂçÌîµåÉô¤Î¿ÊÏ©Àè¸ø³«¡¡ÊÂ¤ÖÂç¼ê´ë¶È¤Î½¢¿¦¡Äµ±¤¯Í£°ì¤Î¥É¥é1¡¢¹ÅçµåÃÄ¿¦°÷¤â
¾¾²¼Êâ³ð¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ
¡¡ÅìµþÏ»Âç³ØÏ¢ÌÁ¤ÎË¡Âç¤Ï23Æü¡¢4Ç¯À¸¤Î¿ÊÏ©¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¾¾²¼Êâ³ðÆâÌî¼ê¤Î¤Û¤«¡¢ÍÌ¾´ë¶È¤¬Â³¡¹¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡Ë¡Âç¤Ç¤Ïº£½©¤Ë¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾²¼1¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³ØÀ¸¥³¡¼¥Á¤ä¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ò´Þ¤á¤Æ10¿Í¤¬Ìîµå¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡£±ÊÌî»ÊÅê¼ê¤Ï¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡¢Ìîºê¿µÍµÅê¼ê¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄ¡¢´Ý»³ÍÛÂÀÅê¼ê¤¬¼·½½¼·¶ä¹Ô¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡¡ÀÐ¹õÏÂÌïÆâÌî¼ê¤Ï»°¶¨¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡¢ÉÊÀîÐÒÀ¸ÆâÌî¼ê¤Ï¥Ð¥¤¥¿¥ë¥Í¥Ã¥È¤Ë¿Ê¤à¡£ÉÍ²¬Î¦³°Ìî¼ê¤â¿ÊÏ©¤ÏÈó¸ø³«¤Ê¤¬¤é¡¢Ìîµå¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡£Ê¿ÈøÁï°ìÏº¡¦³ØÀ¸¥³¡¼¥Á¤Ï¹Åç¤ÎµåÃÄ¿¦°÷¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«°ìÈÌ½¢¿¦¤Ç¤Ï¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡¢¥¹¥º¥¡¢NTTÅìÆüËÜ¡¢¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¡¢¿¹¥Ó¥ë¡¢¥¥ê¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ê¤ÉÍÌ¾´ë¶È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë