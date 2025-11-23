»³ËÜÍ³¿¡¢Â¼¾å½¡Î´¤Î¡È²ñ¿©¼Ì¿¿¡É¤Ë¥É·³ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤¬È¿±þ¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤â°ÕÌ£¿¼¤À¡×¡Ö¤³¤ÎÍ¼¿©¤ò¿¼ÆÉ¤ß¤·¤Ê¤¤Êý¤¬ÌµÍý¡×
»³ËÜ¤ÈÂ¼¾å¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¼Ì¿¿¤Ë¥É·³ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤âÈ¿±þ¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤«¤éÀ¸¤¸¤¿²±Â¬¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼¾å½¡Î´¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¤Ë¤è¤ë¡¢²ñ¿©¤Î¾ì¤ò»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤¬¹ñÆâ³°¤Ç³È»¶¤µ¤ìÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÂ¼¾å¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤òÌä¤¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ËÜÍ³¿¤¬Â¼¾å½¡Î´¤È²ñ¿©¤ò³Ú¤·¤à¡¢¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î²èÁü¤ËÊ¨¤Î©¤Ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿È¿±þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤À¤Î¿©»ö¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÎäÀÅ¤ËÂª¤¨¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁ³¡¢Î¾¼Ô¤¬´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÄ¾ÀÜ¡¢Â¼¾å¤Îµî½¢¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFANSIDED Dodgers¡Ç Way¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüÊÆÎ¾µå³¦¤ÎÂçÊªÁª¼ê¤¬Â·¤Ã¤¿¼÷»ÊÅ¹¤Ç¤Î°ì¥³¥Þ¤Ø¡¢¹â¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£11·î22Æü¡¢Åö³º¼Ì¿¿¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ëÆÃ½¸µ»ö¤òÇÛ¿®¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢ÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¡¢¥È¥Ã¥×ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤Î¿©»ö²ñ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÊä¶¯¤Ë°ì»Å»ö¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Î2¿Í¤ÎÍ§¾ð¤Ï¡¢¥à¥é¥«¥ß¤¬MLB¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤ë°ÊÁ°¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¿©»ö¤Ï¡Ä¡Ä¤É¤¦¸«¤Æ¤â°ÕÌ£¿¼¤À¡×¤È¼çÄ¥¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¤â¡È¿¼ÆÉ¤ß¡É¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥à¥é¥«¥ß¤¬¤Á¤ç¤¦¤É·ÀÌó¸ò¾Ä¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ë¤¤¤ëº£¡¢¤³¤ÎÍ¼¿©¤ò¿¼ÆÉ¤ß¤·¤Ê¤¤Êý¤¬ÌµÍý¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯Æâ¤Ç¤Ï¡¢Â¼¾å¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤¬°ì¡¦»°ÎÝ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬Íèµ¨¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÃ´¤¦¤È¸«¹þ¤à°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ËÜµ¤¤Ç¡ÊÂ¼¾å¤ò¡ËÍß¤·¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ä¤ê¤¯¤ê¤ÎÊýË¡¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥à¥é¥«¥ß¤Ï»°ÎÝ¼éÈ÷¤ÎÍýÁÛ·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¡¼¤âÍýÁÛ¤«¤é¤ÏÄø±ó¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¼éÈ÷¤è¤ê¹¶·âÎÏ¤òÍ¥Àè¤¹¤ëµåÃÄ¤Ê¤Î¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖMLB¤Ç¤Ï¥à¥é¥«¥ß¤Ï¡È°ìÎÝ¸þ¤¡É¤À¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¡£¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï2027Ç¯¤Þ¤ÇºßÀÒ¤¹¤ë¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÉÛ¿Ø¤òÆ°¤«¤¹¤Ê¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï½½Ê¬¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Îµ»ö¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¡Öº£²ó¤Î¼÷»Ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¤¬¡¢´«Í¶¤Î°ì´Ä¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¡©¡×¤Èµ¤µ¤ì¡¢Äù¤á³ç¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¿§¤á¤Î©¤Ä¼Ì¿¿¤Î¡È¿¿Áê¡É¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÀè¤â¡¢Â¼¾å¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒÀ®Î©¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]