¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î·è¾¡ÅÀ¤ËÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤º¡ÖËÍ¤é¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¡×
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎDF¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï1-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¸å¡¢·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿2¼ºÅÀÌÜ¤ÎÈ½Äê¤ËÉÔËþ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ø¥¹¥«¥¤¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾25Ê¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Îº¸CK¤ÇGK¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò½èÍý¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢MF¥Ï¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¤«Íî²¼ÅÀ¤ËÆþ¤ì¤º¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÏÌ£Êý¤¬¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤â¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î2¼¡¹¶·â¤«¤é¥Ð¡¼¥ó¥º¤¬ÆÀÅÀ¡£¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤Ï¼ç¿³¤Î¤â¤È¤Ø¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤âÆÀÅÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢°ÛµÄ¤Ç¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤â¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¼ºÅÀ»þ¤Ë¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤È¥Ð¡¼¥ó¥º¤ÎÀÜ¿¨¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ë±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼çÄ¥¡£¡ÖGK¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤«¤é²¡¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Î¤É¤³¤ËÀµÅöÀ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À?¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Î°ã¤¤¤¬ÉÔÁ¯ÌÀ¤À¤È¤Î¶ì¸À¤âÄè¤·¤¿¡£
¡ÖÀÎ¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¤É¤¦¤ä¤éµö¤µ¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¡Ö¤â¤·¤³¤ì¤¬¥ë¡¼¥ë¤Ê¤é¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤êËÍ¤é¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬¾¡Íø¤ËÃÍ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢2¼ºÅÀÌÜ¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
