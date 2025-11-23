¡ÚÉÙ»³¡Û100Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯±Ø¤½¤Ð¤ÎÌ¾Å¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª¹â²¬±ØÁ°¡Ø¤¦¤É¤ó¡¦¤½¤Ð º£¾±¡Ù¤ÎÌ¾Êª¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó
¡ü¤ª¤¤¤·¤¤¥íー¥«¥ëÉô¤¬¸«¤Ä¤±¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÏ·ÊÞ¤ÎÌ¾Å¹¡£º£²ó¤ÏÉÙ»³¡¦¹â²¬±Ø¤Î±Ø¤½¤Ð¤È¤·¤Æ¸Å¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¡Ø¤¦¤É¤ó¡¦¤½¤Ð º£¾±¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉÙ»³¸©¹â²¬»Ô¤Ë100Ç¯°Ê¾å¤Î´Ö¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤äË¬¤ì¤¿¿Í¤Î¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤·¤¿¡È±Ø¤½¤Ð¡É¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¸½ºß¡¢¹â²¬±ØÆî¸ý¡Ê¿ðÎ¶»û¸ý¡Ë¤¹¤°¤Î¾ì½ê¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡Ø¤¦¤É¤ó¡¦¤½¤Ð º£¾±¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁÏ¶È¤Ï1915Ç¯(ÂçÀµ4Ç¯)¡£º£¾±ºî¼¡Ïº»á¤È³°¼¡Ïº»á¤¬¹â²¬±Ø¹½Æâ¤Ç¤ÎÎ©¤ÁÇä¤ê¸¢¤ò°ú·Ñ¤®¡¢1918Ç¯(ÂçÀµ7Ç¯)¤Ë¤¦¤É¤ó¤È¤½¤Ð¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£¤½¤ì°ÊÍè110Ç¯¤ËÅÏ¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤äÎ¹¿Í¤Î°ßÂÞ¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â²¬¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¡©
¹â²¬±ØÆî¸ý(¿ðÎ¶»û¸ý)¡£¹â²¬±Ø¤ÏËÌ¸ý¤ÈÆî¸ý¤¬¤¢¤ê¡¢¤ªÅ¹¤ÏÆî¸ý¤ò½Ð¤Æ¤¹¤°¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¡¤ªÅ¹¤Î¤¢¤ëÉÙ»³¸©¹â²¬»Ô¤Ï¡¢¶âÂô±Ø¤«¤éÉáÄÌÅÅ¼Ö¤ÇÌó40Ê¬¡¢ÉÙ»³±Ø¤«¤éÌó30Ê¬¡£ÀÐÀî¸©¤ÈÉÙ»³¸©¤Î¸©Ä£½êºßÃÏ¤Î´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÅÔ»Ô¤Ç¡¢¹â²¬Æ¼´ï¤ä¹â²¬¼¿´ï¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Ë¸Ø¤ëÅÁÅý¹©·Ý¤¬¤¢¤ê¡¢À½Â¤¶È¤¬À¹¤ó¤ÊÄ®¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±ØÁ°¤Ê¤¬¤é¼Ö¤ÇÍè¤Æ¤â3ÂæÄä¼Ö²ÄÇ½
¿©·ô¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ë·Á¼°
¡¡Å¹Æâ¤Ï¿©·ôÀ©¤Ç¡¢·ôÇäµ¡¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¿©·ô¤ò¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ªºÂÉß¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä¥°¥ëー¥×¤Ç¤â¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿ÆüÍËÄ«6»þÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÅ¹Æâ¤Î8³ä¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤Ç³Ú¤·¤á¤ëºÂÉßÀÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
±ØÆîÅ¹¸ÂÄê¡£¤¦¤É¤ó¤È¤½¤Ð¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡Ù
Å·¤×¤é¤ÈÀ¸Íñ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¡ÖÅ·¶Ì¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡×600±ß¡Ê°Ê²¼¡¢Á´¤ÆÀÇ¹þ)¡£¤¦¤É¤ó¡¦¤½¤Ð¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Û¤Ê¤ëÌÍ¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¤
¡¡±ØÆîÅ¹¸ÂÄê¤ÎÌ¾Êª¡Ö¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡×¡Ê380±ß¡Ë¤Ï¡¢¤¦¤É¤ó¤È¤½¤Ð¤¬°ì½ï¤ËÆþ¤Ã¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê°ìÉÊ¡£ÂÀÌÍ¤ËÇòÂù¤È¤·¤¿¥¹ー¥×¤ÎÄ¹ºê¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÏÂÉ÷¤Î½Ð½Á¤Ë2¼ï¤ÎÌÍ¤¬Æ±µï¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤ÊÄÁ¤·¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤«¤±¤½¤Ð¡×(380±ß)¤ÈÆ±¤¸¤ªÃÍÃÊ¤Ç¡¢¤¦¤É¤ó¤È¤½¤Ð¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥³¥¹¥Ñ¤¬ÎÉ¤¤¡ª
¡¡¤¦¤É¤ó¤À¤±¸ý¤ËÆþ¤ì¤Æ¤âÎÉ¤·¡¢¤½¤Ð¤À¤±¸ý¤ËÆþ¤ì¤Æ¤âÎÉ¤·¡¢¤¦¤É¤ó¤È¤½¤Ð¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤âÎÉ¤·¡£¿©¤ÙÊý¼¡Âè¤Ç°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤äÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÉ®¼Ô¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Å·¤×¤é¤ÈÀ¸ÍñÆþ¤ê¤Î¡ÖÅ·¶Ì¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡×¡£´Å¤á¤ÎÇ»¤¤½Ð½Á¤Ë¤¦¤É¤ó¤È¤½¤Ð¤Î°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤¬ÀäÌ¯¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢ìÔÂô¤Êµ¤Ê¬¤Ë¿»¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶ー¥È¤â½¼¼Â¡£
¡Ö¥½¥Õ¥ÈÇò¶Ì¶â»þ¡×380±ß [¿©³Úweb]
¡¡¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ï¡¢ÌÍÎà¤ä¤´ÈÓ¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖµíÆý¡×¤ä¡Ö¥³ー¥ÒーµíÆý¡×¡Ê³Æ120±ß¡Ë¤Ï¹â²¬µíÆý¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¸©³°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÃÏ¸µ¤ÎÌ£¡£¡Ö¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¡×¡Ê270±ß¡Ë¤Ï15¼ïÎà¤â¤¢¤ê¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¤¬Áª¤ó¤À¡Ö¥½¥Õ¥ÈÇò¶Ì¶â»þ¡×¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤ËÇò¶Ì¤È¶â»þ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¿©¸å¤Î¸ý¤òÍ¥¤·¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
¡¡¹â²¬±ØÁ°¤Ç110Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¡Ø¤¦¤É¤ó¡¦¤½¤Ð º£¾±¡Ù¡£Ì¾Êª¡Ö¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡×¤äËÉÙ¤Ê¥Ç¥¶ー¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Ä«6»þ¤«¤éÌë21»þÂæ¤Þ¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¹¤ÎÄ«¿©¤ä¡¢¥Ð¥¹¤äÅÅ¼Ö¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤ËË¬¤ì¤ë¤Î¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¹â²¬¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ï¤¼¤Ò¡¢Î©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê»£±Æ¡¦Ê¸¡ýÂ¿ÅÄ¸÷°ì¡Ë
¡üSHOP INFO
¤¦¤É¤ó¡¦¤½¤Ðº£¾±¡¡¹â²¬±ØÆîÅ¹
½»¡§ÉÙ»³¸©¹â²¬»Ô±ØÆî5ÃúÌÜ1-2
TEL¡§0766-24-2256
±Ä¡§ 6:00～21:20
µÙ¡§²ÐÍË
¡üÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Â¿ÅÄ¸÷°ì
¥Õー¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È2µé¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õー¥É¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¿³ºº°÷¡£Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ôºß½»¡£Îò»Ë¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¹ÖÃÌ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢À¤³¦°ä»º¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¤â¼èÆÀ¡£¼ñÌ£¤Ï¥¦¥§¥¤¥¯¥Üー¥É¡£