ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÆÈ³Ø¤Ç±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ3Áª
±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±Ñ²ñÏÃ¤Î¾åÃ£¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤1ºý¤¬¡ØÃæ³Ø±Ñ¸ì¤À¤±¤ÇÌÌÇò¤¤¤Û¤ÉÏÃ¤»¤ë¡ª¸«¤¿¤Þ¤ÞÉÃ¤Ç¸À¤¦±Ñ²ñÏÃ¡Ù¤À¡£¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸«¤ë¢ª¸«¤¿¤Þ¤Þ¤ò±Ñ¸ì¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤ò²ð¤µ¤º½Ö»þ¤ËÅú¤¨¤ë¡Ö±Ñ¸ì¤ÎÈ¿¼Í¿À·Ð¡×¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤Î¿¹½¨É×¤µ¤ó¡ÊÎïß·Âç³Ø³°¹ñ¸ì³ØÉô¶µ¼ø¡Ë¤Ë¡Ö±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î³Ø½¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é±Ñ¸ì¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ3Áª
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢±Ñ¸ì¤ò¥¹¥é¥¹¥é¤È»È¤¤¤³¤Ê¤¹¡£¤½¤ó¤Ê±Ñ¸ì¤ÎÃ£¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Î±³Ø·Ð¸³¤âÆÃÊÌ¤Ê´Ä¶¤â¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ¸³è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤ÎÎÏ¤Ç¹â¤¤±Ñ¸ì±¿ÍÑÇ½ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Èà¤é¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾åÃ£¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö³Ø½¬¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡×¤¬Èó¾ï¤Ë¾å¼ê¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ê1¡Ë±Ñ¸ì³Ø½¬¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤à¡£
¡Ê2¡Ë±Ñ¸ì¤È¤ÎÀÜ¿¨»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¡£
¡Ê3¡Ë±Ñ¸ì¤ò¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¡£
¢¨»²¹Í¡§¡Ø¡ÖÃ£¿Í¡×¤Î±Ñ¸ì³Ø½¬Ë¡¡½¥Ç¡¼¥¿¤¬¸ì¤ë¸ú²ÌÅª¤Ê³°¹ñ¸ì½¬ÆÀË¡¤È¤Ï¡Ù¡ÊÃÝÆâÍýÃø¡¢Áð»×¼Ò´©¡Ë
¡Ê1¡Ë±Ñ¸ì³Ø½¬¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤à¥³¥Ä
¡¡±Ñ¸ì¤ÎÃ£¿Í¤Ï¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤à¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤òÄÌ¤·¤Æ²¿¤«¤ò³Ú¤·¤à»þ´Ö¡×¤òËèÆü»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»î¸³¤ÎÅÀ¿ô¥¢¥Ã¥×¤ä»ñ³Ê¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë³Ø¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ä¤·³è¡¦¼ñÌ£¡¦»Å»ö¡¦Î¹¹Ô¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î´Ø¿´¤È±Ñ¸ì¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¤«¤é¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×³Ø½¬¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÂ¾¿Í¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ó¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤ë²áÄø¤Ç¼«Á³¤Ë°é¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¡Û
¡¦¹¥¤¤ÊÆ°²è¤ò¡Ö±Ñ¸ì²»À¼¡Ü±Ñ¸ì»úËë¡×¤Ç´Ñ¤ë¡£¡Ê1Æü10Ê¬¤Ç¤âOK¡Ë
¡¦±Ñ¸ì¤Î²Î»ì¤òÊ¹¤¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿1¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤Þ¤Í¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£
¡¦SNS¤äAI±Ñ²ñÏÃ¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ö¹¥¤¤ÊÏÃÂê¡ÊÎ¹¹Ô¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë±Ñ¸ì¤È¤ÎÀÜ¿¨»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¥³¥Ä
¡¡±Ñ¸ì¤ÎÃ£¿Í¤Ï¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤Ë±Ñ¸ì¤ò¼«Á³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤¹¤ë»þ´Ö¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¡×¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢³Ø½¬ÎÌ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°Õ»Ö¤ÎÎÏ¤ËÍê¤é¤º¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¼«Á³¤Ë±Ñ¸ì¤¬¼ª¤äÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢Æü¾ïÅª¤Ë±Ñ¸ì¤ÈÀÜ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¡Û
¡¦¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÀßÄê¤ò±Ñ¸ì¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£
¡¦ÄÌ¶Ð¤äÄÌ³ØÃæ¤Ë±Ñ¸ì¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤òÊ¹¤¯¡£¡ÊBBC Learning English, ESL Pod¤Ê¤É¡Ë
¡¦SNS¤Ï¡¢±Ñ¸ì¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÃæ¿´¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¡£
¡Ê3¡Ë±Ñ¸ì¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¥³¥Ä
¡¡ÃÎ¼±¤Ï»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÄêÃå¤·¤Þ¤»¤ó¡£±Ñ¸ì¤ÎÃ£¿Í¤Ï¡¢¥ß¥¹¤ò¶²¤ì¤º¡¢Ã»¤¯¤Æ¤âËèÆü¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼Á¡×¤è¤ê¡ÖÉÑÅÙ¡×¡£¡Ö´°àú¤µ¡×¤è¤ê¡Ö±Ñ¸ì¤ò¾ï¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Æü¾ïÅª¤Ë±Ñ¸ì¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Ñ¸ì¡×¤«¤é¡Ö»È¤¨¤ë±Ñ¸ì¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¡Û
¡¦AI±Ñ²ñÏÃ¡ÊSpeak, ELSA Speak, ChatGPT¤Ê¤É¡Ë¤ÇËèÆü3Ê¬²ñÏÃ¤¹¤ë¡£
¡¦±Ñ¸ìÆüµ¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢AI¤ËÅººï¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡¦±Ñ²ñÏÃ¥«¥Õ¥§¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¤Ç½µ1²ó¡¢²ñÏÃÎý½¬¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç±Ñ¸ì¤Ë¿¨¤ì¡¢»È¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤¬¡¢³Î¼Â¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£