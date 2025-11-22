「さっき出会い頭で女の子がぶーに『キモ！』と叫んだ。すぐお母さんが口をふさいで『すみません』と言って去っていったけど、驚いて何も言い返せず、とっさに『ぶーちゃん、かわいいね』とデカい声で言いながらモチモチ撫で回した。悲しいな。私があなたに『キモ！』と言ったなら、隣のお母さんもきっと悲しむよ」



【動画】もちもちなでなで…きゅるん瞳が反則級にかわいいぶーちゃん

散歩中の出来事を綴ったこの投稿が、大きな反響を呼んでいます。Xユーザー・ぶー︙フレブル×ボステリMixさん（@boo_chandaisuki）は、愛犬「ぶー」ちゃん（3歳・男の子）と歩いていた際、小学生くらいの女の子とそのお母さんに出会いました。すると、女の子は視線を落としたまま突然の一言。お母さんは即座に謝罪しましたが、思いもよらない声に飼い主さんは立ち尽くしたといいます。



投稿の動画には、帰宅後、飼い主さんの両手でほっぺを包まれ、安心しきった様子で撫でられるぶーちゃんの姿が映っています。このエピソードは2.7万件超の“いいね”を集め、多くの人の胸を打ちました。当時の状況について詳しくお話を伺いました。



温かい言葉だけ聞いてーー飼い主さんの切なる願い

ーー当時の状況について教えてください。



「正午ごろ、いつものお散歩コースを歩いていたとき、角を曲がった出会いがしらで小学校高学年くらいの女の子が視界に入りました。その瞬間、その子が下の方を見ながら『ぎゃー！ キモ！』と大きな声をあげたんです。一瞬、何のことかわからなかったのですが、隣にいたお母さんが『すみません』とその子の口をふさいでそそくさと歩いていきました。そこで『あぁ、今のはぶーに対しての言葉だったんだ』と理解したんです。私はとっさにその場にしゃがんで『ぶーちゃん、かわいいよ』と投稿した動画のように撫で回しました。愛犬には温かい言葉だけを聞いて生きてほしいし、悲しい言葉は理解してほしくなかったのでーー『さっきのは、褒め言葉だったのかな』と思ってもらいたかったんです」



ーー飼い主さんとしては、どのような心境でしたか。



「一番は、いきなりのことだったのでびっくりしたのと、やっぱり悲しい、ショックという気持ちでした。私にとってぶーは世界で一番大切な存在なんです。ぶーは、我が子でもあり親友でもあり一番の味方でもある、本当にかけがえのない存在です。この世の嫌なものなんて何ひとつ知らずに生きてほしいと願っているので、悲しい言葉を聞かせてしまったことが何よりショックでした」



ーー飼い主さんを見つめるぶーちゃんがたまらなく愛おしくなりました。帰宅後は、どのように過ごされましたか？



「お散歩後のケアをひと通りしてから、心の整理をしたくてポストしました。言語化することで落ち着きを取り戻せたように思います。それから、ぶーをいつも以上に愛でようと思いモチモチ撫で回しました。しばらくして、ふとXを見ると想像をはるかにこえる声が寄せられていて…。ぶーに『〇〇さんが世界一かわいいねって言ってくれたよ』『もちもちでかわいいねだって』と、みなさんからのリプライを伝えました。私ひとりでは悲しい出来事として終わっていたと思いますが、たくさん温かいお言葉をいただいて素敵な思い出に変わりました。心から感謝しています」



ーーこれまでの散歩中、心に残る思い出があれば教えてください。



「この前、信号待ちの車の中からぶーをじーっと見つめている方がいて、不思議に思いながらも会釈したんです。そしたらおもむろに後部座席のドアが開いて、そこからなんとボストンテリアちゃんがひょこっと顔を出してくれて、お互い笑顔で手を振ってお別れしたんです。ぶーと同じ犬種のわんちゃんになかなか会えないので、思いがけず会えたときは感動します」



ーーぶーちゃんは、どのような性格のわんちゃんですか。



「とにかく甘えん坊で、お茶目な子です。私が椅子に座っているとチョンチョンと手でつついて、『抱っこして』とおねだりしてきたり、ベッドへ誘導したかと思うとゴロンと寝転がって『ここで撫でて』と要求してきたり…。私の食事中でもおかまいなしなので『あとでね』と断ると、気を引こうと一生懸命に飛び跳ねて、それでもダメだとわかるとがっかりしたようにトボトボと自分の部屋に行ってふて寝します（笑）。私にとってぶーは初めて迎えるわんこなので、『こんなにも人間みたいに感情を表現してくれるんだな』と驚きました。ドライヤーが苦手なはずなのに、私がお風呂から上がると必ず膝の上に乗ってきて、ドライヤーが終わるまでじっと待ってくれたり…。常に体の一部を引っ付けてくるのがかわいらしくてたまりません。一緒に暮らし始めて3年経ちますが、今もぶーにメロメロです」



リプライには、ぶーちゃんと飼い主さんへ温かな言葉が寄せられ、多くの人の優しさが広がっています。



「世界一かわいいよ」

「ぶーちゃんは最高にかわいい！」

「かわいいよ。すごいすごいかわいいよ」

「かわいすぎるから何も何も何も気にしないで！！！！！」

「え！？ こんなにかわいいのに！？ わけがわからないです」

「360度、どこから見てもかわいいしかないので安心してください」

「まだ人生経験が足りなかったのでしょう。こんなにかわいらしいのに」

「悲しい出来事ですね。その一言でどれだけ人を傷つけるのか考えてほしいな」

「犬が苦手な人もいるかもだけど…自分が言われて嫌なことは人にするべきではないですよね」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）