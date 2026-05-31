株式投資では、「どこで買うか」がリターンを大きく左右します。では、株で利益を出し続けている人たちは、どんなタイミングを「買い時」と判断しているのでしょうか？ 株のプロの考え方をクイズ形式で学べるとして、多くの個人投資家から支持を集めているのが『株トレ――世界一楽しい「一問一答」株の教科書』です。著者は、2000億円超を運用した元ファンドマネジャー、楽天証券の窪田真之さん。この記事では、「チャートから買