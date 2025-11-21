サッと羽織るだけ！【ハニーズ】秋冬コーデに欠かせない！「あったかベスト」

朝晩の冷え込みや、一日のなかの気温差が気になるこの季節に重宝しそうなのが、さらっと羽織れる「あったかベスト」。体温の調整がしやすく、もこもこしすぎないので、寒さ対策もおしゃれも気軽に楽しめそう。【ハニーズ】には、秋冬のデイリーコーデに活躍してくれそうなベストが登場中。今回は、ひとつ持っていると便利に使えそうなベストをご紹介します。

すっきりシルエットが魅力の軽やかベスト

【ハニーズ】「2wayライトベスト」\3,680（税込）

薄手で手軽に取り入れやすいライトベスト。首元はクルーネックにもVネックにもなる2way仕様で、コーデに合わせて印象を変えられます。公式サイトによると「まるでダウンのような暖かさのエコ素材」を使用しているそうで、見た目はすっきりしつつも、しっかりと防寒できそう。寒さが増すこれからの季節には、インナーコートとしても活躍してくれそうです。

シャツワンピに羽織ってきれいめカジュアルに

チェック柄のワンピースにさらっと羽織った黒のライトベスト。少しだけ寒さを感じるときにもちょうど良い軽やかさで、気温差の激しい日にも頼れる存在です。シンプルなデザインなので、柄物のアイテムとも好相性。ブラックのベストを取り入れることで、コーデ全体を引き締めて見せる効果にも期待できそう。首元がすっきりしているので、シャツの襟を出して着るのもおすすめです。

ゆったりシルエットでこなれ感漂うカジュアルベスト

【ハニーズ】「ファイバーダウンベスト」\3,980（税込）

首元までしっかり暖かそうなダウンベスト。ゆったりとしたシルエットで、ほどよいリラックス感とこなれた雰囲気を演出してくれそう。スウェットやセーターなど、厚手のトップスにも重ねやすいのも嬉しいポイント。カジュアルスタイルはもちろん、ワンピースやスカートと合わせて大人可愛いスタイルも楽しめそうです。

落ち着きカラーで品よく決まる

きれいめなシンプルコーデにカーキ色のダウンベストを重ねたスタイル。カジュアルな印象のベストも、落ち着いたカラーで上品な雰囲気に。ほどよくボリュームのあるシルエットで、すっきりとしたボトムスともバランス良く決まります。きれいめにもカジュアルにも合わせやすいベストで、寒さ対策をしながらサマ見えも狙えそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N