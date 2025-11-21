ゆっくり不動産、「作りたい世界観、生活スタイルが明確」令和式リノベ物件を内見！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
#PR
人気不動産系YouTuberのゆっくり不動産さんが、「【劇的大改造】令和式に進化した回遊系1LDK+αな間取りを内見！」と題した動画を紹介。動画では、発言者のゆっくり不動産さんが大阪に新登場した個性的なリノベーション物件を徹底紹介し、「これが令和式の新しい家の手に入れ方なんだとか、これはテンションが上がりますよね？」と新発想の住まいへ興奮を隠せない様子を見せた。
今回紹介されたのは、築40年弱のレトロなマンションの一室。「もともと約60平米3DKだったそうですが、広めの1LDKに改装されたようなのですが、いや、変わりすぎ。めっちゃシャレとー」と、思わず驚く劇的ビフォーアフターが披露された。手掛けたのは、大阪の有名リノベーション会社アートアンドクラフトさん。以前にも「働き方改革すぎる家？」で話題を集め、コメント欄を賑わせた同社の新作とあって、ゆっくり不動産さんも「新作キター！と飛び上がってしまいました」と喜びを語っている。
物件は「萌えるオシャレパーツだけで作った」という前情報通り、こだわりの連続。「細かいこだわりなのですが、これはニッケルサテンでマットに仕上げてあるんです」「パーツ一つ一つがすごいこだわってます。とりあえずこんな感じでいいか。みたいな妥協がなく、作りたい世界観、生活スタイルが明確にあるように感じます」と、デザイン性と機能性の両立ぶりに感心しきり。
さらに間取りも「1LDK、プラスドレッシングルーム、プラスウォークインクローゼット、プラスワークスペース、という一人暮らしに最適化された間取りだったわけですね」と分析。「回遊間通りって、なぜか憧れるんですよね」と新感覚の動線設計を絶賛し、「こんな素敵な家に住んでいたら、人を招きたくなりますしね」と感想を口にした。
今回の改装は、「古いマンションを買ってリノベーション、という家の買い方だからこそ、地価が高いエリアでも総額を抑えて住めるのもメリットだった」と新時代の住まい選びを提案している。
動画の最後には「大阪に住ませて、と本気で思ってしまいました。次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに！」と語り、チャンネル登録とグッドボタンを呼びかけて締めくくった。
