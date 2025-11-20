【明日から】Amazon ブラックフライデーにApple AirPodsシリーズが登場へ
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、11月21日（金）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はブラックフライデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、先行セール対象商品の中からAirPodsシリーズをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

→「Amazon ブラックフライデー」はこちら

コスパ抜群で完成度の高い前モデル「AirPods Pro 2」


「AirPods Pro 3」が発売されたことにより、大幅な値引きが期待できる「AirPods Pro 2」。H2チップがスマートなノイズキャンセリングと臨場感あふれる3Dサウンドを実現し、明瞭で透き通った高音も、深みのある豊かな低音も、驚くほどあざやかに耳へと届きます。

Apple(アップル)

Apple AirPods Pro 2 アクティブノイズキャンセリング、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、外部音取り込み、パーソナライズされた空間オーディオ、原音に忠実なサウンド、H2 チップ、USB-C 充電、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電、ヒアリング補助機能

11/21にセール開始予定

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」


快適性を求めて再設計された「AirPods 4」は、1日中着けていても安定感があり違和感なく過ごせます。パーソナライズされた空間オーディオにより、自分の周りに音を配置。臨場感ある音楽が楽しめます。

さらに、「声を分離」機能を搭載。周囲の雑音を低減し、クリアな音声を通話相手に届けます。また、曲の再生や電話の発信、スケジュールのチェックは「Hey Siri」と話しかけるだけ。「はい」なら頷く、「いいえ」なら首を横に振るだけで返事ができます。

アクティブノイズキャンセリング搭載の「AirPods 4」


Apple(アップル)

Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

11/21にセール開始予定

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



アクティブノイズキャンセリングなしの「AirPods 4」


Apple(アップル)

Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定

11/21にセール開始予定

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Apple傘下のブランド・Beatsの「Powerbeats Pro 2」


ぴったりフィットするイヤーフックで、トレーニング中も安定した着け心地を提供する「Powerbeats Pro 2」。高い集中力をキープするために進化を遂げたアクティブノイズキャンセリングと、周囲の状況を把握できる外部取り込みモードを搭載。IPX4等級の耐汗耐水性能を備えているため、⾬や雪、暑さの中でのトレーニングにも安心して使えます。

Beats

Beats Powerbeats Pro 2 ワイヤレスイヤホン - アクティブノイズキャンセリング, Apple H2, IPX4耐汗耐水, 最大45時間の再生時間（ワイヤレス充電対応を使用した場合）, AppleとAndroidに対応 - ジェットブラック

11/21にセール開始予定

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



全方位サウンドで音に包まれる「Beats Studio Pro」


ダイナミックヘッドトラッキングに対応し、内蔵センサーが動きにあわせてサウンドを調整するので、映画館にいるような感覚でコンテンツに没頭できます。また、アクティブノイズキャンセリングと外部音取り込みモードを搭載。最大40時間再生ができるタフさも魅力です。

Beats

Beats Studio Pro - ワイヤレス Bluetooth ノイズキャンセリングヘッドフォン - パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C ロスレスオーディオ、AppleおよびAndroidデバイスとの互換性、最大40時間の再生時間 - ブラック

11/21にセール開始予定

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール予定商品


Apple(アップル)

Apple iPhone 16 (256 GB) - ティール SIMフリー 5G対応

11/24にセール開始予定

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

iPhone 14 128GB ミッドナイト

11/24にセール開始予定

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple 11 インチ iPad Air (M3):128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E- スペースグレイ + 2年延長保証 AppleCare+ for 11インチiPad Air(M3)

11/21にセール開始予定

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載 13 インチノートブック: 16GBユニファイドメモリ、 256GB SSD ストレージ - ミッドナイト + 3年延長保証 AppleCare+ for 13インチMacBook Air(M4)

11/21にセール開始予定

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple Pencil Pro

11/21にセール開始予定

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple Watch Series 10(GPS + Cellularモデル)- 42mmローズゴールドアルミニウムケースとプラムスポーツループを組み合わせたスマートウォッチ。フィットネストラッカー、血中酸素ウェ ルネスアプリと心電図アプリ、常時表示 Retina ディスプレイ、耐水性能

11/21にセール開始予定

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple Watch Series 10(GPS + Cellularモデル)- 46mmシルバーアルミニウムケースとデニムスポーツバンド - S/Mを組み合わせたスマートウォッチ。フィットネストラッカー、血中酸素ウェ ルネスアプリと心電図アプリ、常時表示 Retina ディスプレイ、耐水性能

11/21にセール開始予定

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→「Amazon ブラックフライデー」はこちら

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります