【明日から】Amazon ブラックフライデーにApple AirPodsシリーズが登場へ
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、11月21日（金）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はブラックフライデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
今回は、先行セール対象商品の中からAirPodsシリーズをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
「AirPods Pro 3」が発売されたことにより、大幅な値引きが期待できる「AirPods Pro 2」。H2チップがスマートなノイズキャンセリングと臨場感あふれる3Dサウンドを実現し、明瞭で透き通った高音も、深みのある豊かな低音も、驚くほどあざやかに耳へと届きます。
快適性を求めて再設計された「AirPods 4」は、1日中着けていても安定感があり違和感なく過ごせます。パーソナライズされた空間オーディオにより、自分の周りに音を配置。臨場感ある音楽が楽しめます。
さらに、「声を分離」機能を搭載。周囲の雑音を低減し、クリアな音声を通話相手に届けます。また、曲の再生や電話の発信、スケジュールのチェックは「Hey Siri」と話しかけるだけ。「はい」なら頷く、「いいえ」なら首を横に振るだけで返事ができます。
ぴったりフィットするイヤーフックで、トレーニング中も安定した着け心地を提供する「Powerbeats Pro 2」。高い集中力をキープするために進化を遂げたアクティブノイズキャンセリングと、周囲の状況を把握できる外部取り込みモードを搭載。IPX4等級の耐汗耐水性能を備えているため、⾬や雪、暑さの中でのトレーニングにも安心して使えます。
ダイナミックヘッドトラッキングに対応し、内蔵センサーが動きにあわせてサウンドを調整するので、映画館にいるような感覚でコンテンツに没頭できます。また、アクティブノイズキャンセリングと外部音取り込みモードを搭載。最大40時間再生ができるタフさも魅力です。
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定
11/21にセール開始予定
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のセール予定商品
Apple 11 インチ iPad Air (M3):128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E- スペースグレイ + 2年延長保証 AppleCare+ for 11インチiPad Air(M3)
11/21にセール開始予定
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります