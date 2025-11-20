◆新日本プロレス「粛清の夜〜ＰＵＲＧＥ ＮＩＧＨＴ ＯＦ ＴＯＲＴＵＲＥ〜」（１９日、後楽園ホール）観衆１４８１（札止め）

新日本プロレスは１９日、後楽園ホールで極悪ユニット「ＨＯＵＳＥ ＯＦ ＴＯＲＴＵＲＥ」（Ｈ．Ｏ．Ｔ）が主役の大会「粛清の夜〜ＰＵＲＧＥ ＮＩＧＨＴ ＯＦ ＴＯＲＴＵＲＥ〜」を開催した。

前売り券が完売し当日券が一切ない札止め興行。入場テーマソングで試合順が判明する大会の第１試合で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」の首領、ＥＶＩＬがＤＲＡＧＯＮＧＡＴＥのシュン・スカイウォーカーと一騎打ち。大乱戦は、ホールの電源が落ち暗闇に陥ると、照明が復旧したと同時にＥＶＩＬがシュンの覆面をはぎ取り、ＥＶＩＬをさく裂させフォールを奪った。バックステージでＥＶＩＬは「シュン・スカイウォーカー。今宵、お前を粛清？いや、教育？いやいや、しつけ？いやいやいや、こんなのなあ、朝飯前の軽い運動に過ぎないよ。えぇ？悔しかったらな、顔洗って出直してこい……なーんて言わねえよ。地獄の底を這いつくばっとけ。分かったか、よく覚えとけ！」と通告した。

さらに、ＥＶＩＬは、メインイベントでスターダムのワールド・オブ・スターダム王者＆ＳＴＲＯＮＧ女子王者の上谷沙弥と「Ｈ．Ｏ．Ｔ」高橋裕二郎の一戦が無効試合になると、リングサイドに登場し「そんなヤツに勝てねえなんて、どういうことだ！今からオマエを粛清してやる！」と通告し、裕二郎へ粛清マッチを敢行。ダブルヘッダーとなった両者は、ハイスパートでぶつかり合い結果は両者ＫＯのドローに終わった。試合後のリングには「Ｈ．Ｏ．Ｔ」のメンバーが集結。ＥＶＩＬがエアハマキのサンドサインを掲げると、全員が呼応し悪の結束を高めた。

締めのマイクもなくそのまま引き上げると超満員の観衆は、「ＥＶＩＬ」コールでアンコールを要求。観衆の叫びは、現在の新日本マットでＥＶＩＬがど真ん中に立っていることの証明だったが、再び姿を現したＥＶＩＬは「オイ！ これで終わりだ、オマエら帰れ！」とファンを粛清した。

◆１１・１９後楽園全成績

▼ＰＲＥ ＭＡＴＣＨ（午後６時１０分開始）

○ヒップ東郷 ｗｉｔｈ ミラノコレクションＡ．Ｔ．（８分１５秒 リングアウト）ディック東郷 ｗｉｔｈ サナダ・コレクションＳ．Ｓ．●

▼第１試合 ３０分１本勝負

○ＥＶＩＬ（１０分５１秒 ＥＶＩＬ→エビ固め）シュン・スカイウォーカー●

▼第２試合 ３０分１本勝負

ドン・ファレ、○チェーズ・オーエンズ、金丸義信（９分０８秒 ラストテスタメント→片エビ固め）タイチ、田中将斗、日高郁人●

▼第３試合 ３０分１本勝負

○成田蓮、ディック東郷（１１分１４秒 クロス式膝十字固め）ザ・グレート・サスケ、ＨＡＮＺＯ●

▼第４試合 ３０分１本勝負

ＳＡＮＡＤＡ、○ＤＯＵＫＩ、ＳＨＯ（１６分０８秒 レフェリーストップ）上野勇希、彰人●、武知海青

▼第５試合 ３０分１本勝負

△高橋裕二郎（９分５６秒 ノーコンテスト）上谷沙弥△

▼第６試合 ３０分１本勝負

△“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ（５分０１秒 両者ＫＯ）高橋裕二郎△