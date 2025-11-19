あのちゃん、“心の声”でホンネ連発！女性同士の会話に入らず「呼び方なんでなんでもいいよ」

11月16日（日）の『有吉クイズ』では、ロケ中にお互いに気になったことなどをスマホにメモし合う恒例企画「メモドライブ」が放送された。

同企画初の女性タレントだけでの実施となった今回。序盤は空気が重かったこともあり、あののメモには辛辣な言葉が…。

【映像】「ふくだまきさん空回りしすぎ しんぱい」あのちゃんが本音を吐露

参加者は、あの、 大家志津香、ヒコロヒー、福田麻貴（3時のヒロイン）、森香澄に、生放送出演を終えてから途中参加する朝日奈央を加えた6人。

最初は朝日を除く5人でドライブをスタートし、買い出しもしつつバーベキュー会場を目指すことになったが、普段ほかの番組で顔を合わせることが少ないというメンバーだけに、盛り上がりは未知数。あのは出発前から「人見知りではあります」と不安を覗かせる。

運転は、唯一免許をもっている大家が担当することになったが、あのはさっそく「大家さんの運転心配だな」とスマホにメモ。

ドライブが始まっても誰も積極的に喋ろうとしなかったこともあり、あのがあくびをする場面も。

頑張って場を仕切ろうとする福田があのに話題を振っても、会話は弾まない。福田は「楽しい？大丈夫？あのちゃん」とあのを気に掛けるが、あのは「楽しいです、楽しいです」と苦笑するばかり。

案の定、メモには「まだ楽しくないのに楽しいって言っちゃった」と書かれていた。

その後福田が、打ち解けるためにお互いの呼び名を決めようと提案。福田を中心にそれぞれの呼び方を確認する流れとなっても、あのは「呼び方なんでなんでもいいよ」とメモする。

スーパーに到着し、分担してバーベキューの買い出しをすることになると、あのは福田と2人で肉の担当に。「カルビ食べるかな、みんな」「タンじゃね？」「タレ忘れてた」など楽しそうに買い物しているようにも見えたが、レジに並びながらあのはスマホに「1人で選びたかった」と本音を打ち込んでいた。