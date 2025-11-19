Photo: ヤマダユウス型

3枚くらいあってもいいなと思ってしまった。

ギズ屋台オリジナルの「AI Tシャツ」。現在受注生産にて販売中なのですが、サンプルが届いたので街着で使ってみました。

一番着やすい、フツーのTシャツ

こちらはホワイト×グレーのモデル。ホワイトのボディだと、ほかにはホワイト×ブルー文字のものもあります。表面にはAIへの抵抗の意思を示すコピー「RAGE AGAINST THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE」があり…。

背面にはAIに心を掴まれている「CAUGHT BY THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE」のコピーと、GIZMODO AI PARKのロゴが。デザインとしては無機質な印象で、すんごい着やすいですね。これこれ、こういうのでいいのよ。

生地厚は6.2ozのコットン100％で、まさにこれぞTシャツって感じの軽やかな手触り。色んなギズ屋台アパレルを着てきましたがこれが一番使いやすいかも。

羽織モノと合わせてみてもいい感じにロゴが見えてくれました。こういう白Tはどんな場面でも使えますね（街着、運動着、パジャマetc…）。僕も毎年何かしらの白Tを買い足しては古くなったものを処分してますが、今年はAIライクなこのシャツで夏を楽しもうかしら。

ブラックやオレンジのお色も

お次はブラック×ホワイトのモデル。ブラック×グレー、ブラック×ブルーなどのバリエーションも用意しています。わかりやすく使いやすいのはコレでしょう。

白Tに負けず劣らず使いやすいのが黒T。汗じみも気にならないしラフに使えるのも魅力です。白地のコピーもいい感じに映えますね〜。

夏らしさを高めたいなら、このオレンジベースのシャツもおもしろいですよ。こちらはオレンジ×ブルーで、オレンジ×ホワイトのモデルもあります。なぜかオレンジジュースが飲みたくなります（飲んでます）。

AIと過ごす季節

サラっと着こなしつつも、AIへの神妙なメッセージを纏えるのが「AI Tシャツ」のおもしろいところ。AI PCやCopilot+など、AIに関する機能は日に日に増えていってますからね。無視できる存在ではない、かといって即迎合とはいかない。

メッセージ性は別にしても、白Tや黒Tはなんぼあってもいいもの。AIと過ごせる唯一のTシャツ「AI Tシャツ」は、3,800円にて販売中です。

